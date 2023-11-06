القوات الروسية تقصف مستودعا للطائرات المسيرة في إدلب بسورية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة «إنترفاكس الروسية» للأنباء نقلا عن نائب مدير مركز المصالحة الروسي في سورية الأميرال فاديم كوليت، الأحد، أن القوات الجوية الروسية نفذت هجمات جوية على مستودع للطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية.

ونقلت وسائل إعلام عن كوليت قوله «شنت القوات الجوية الروسية غارة جوية على مستودع طائرات مسيرة للمسلحين الضالعين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية».

ولم تتوفر معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة، حسب «رويترز».

ويتهم الجيش السوري المسلحين، الذين يقول إنهم جهاديون إسلاميون بشن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظتي إدلب وحلب، وينفي القصف العشوائي للمناطق المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ويقول مسؤولو المعارضة السورية المسلحة إن موسكو ودمشق تستغلان انشغال العالم بالصراع في غزة لتكثيف القصف على منطقة يرفض فيها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة العيش تحت الحكم السلطوي للرئيس السوري بشار الأسد.