فرنسا: محادثات مع مصر بشأن مستشفى ميداني لجرحى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

صرح وزير الدفاع الفرنسي، الإثنين، بأن بلاده تجري محادثات مع مصر لإقامة منشأة طبية عسكرية تشمل إمكان إجراء جراحات للمصابين بجروح خطيرة في قطاع غزة المجاور.

وتستعد باريس لإقامة مؤتمر دولي عن الوضع الإنساني في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسب «رويترز».

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الإثنين إن طائراته المقاتلة قصفت 450 هدفا لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» في غزة وإن قواته سيطرت على مجمع للنشطاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين قالت وزارة الصحة في غزة إن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل العشرات.

وقال وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسية سيباستيان ليكورنو في مقابلة مع جريدة لوريان لو جور اللبنانية «ما زالت هناك أيضا مناقشات مع مصر من أجل توفير رعاية صحية عسكرية فرنسية على الأرض لا سيما توفير عمليات جراحية لإصابات الحرب».

وأعدت مصر مستشفى ميدانيا في الشيخ زويد على بعد 15 كيلومترا من معبر رفح لعلاج من جرى إجلاؤهم من غزة.

وأرسلت فرنسا حاملة طائرات الهليكوبتر «تونير» إلى المنطقة التي قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنها تهدف إلى دعم مستشفيات غزة. وتقول مصادر عسكرية إن هذه الحاملة غير مجهزة لتقديم المساعدة الطبية للمتضررين من القصف في المنطقة المحاصرة.

ومع ذلك، يجهز الجيش الفرنسي حاليا حاملة طائرات هليكوبتر ثانية بمرافق طبية متقدمة. ومن المقرر أن تبحر إلى المنطقة خلال الأيام العشرة المقبلة.

وذكر ليكورنو «سيجرى إرسال حاملة طائرات الهليكوبتر ديكسمود، التي سيتم تعزيزها بقدرات طبية، قريبا إلى المنطقة لتحل محل تونير».

وقال دبلوماسيون إن المؤتمر الذي سيعقد في باريس 9 نوفمبر سيبحث أيضا إقامة ممر بحري لاستخدام الممرات البحرية لشحن المساعدات الإنسانية إلى غزة لكنه سينظر أيضا في كيفية استخدام السفن لمساعدة الجرحى الذين جرى إجلاؤهم من غزة.