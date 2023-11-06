جانيت يلين تلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني قبل قمة «آبيك»

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اجتماعات ثنائية يومي 9 و10 نوفمبر مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفنغ في سان فرانسيسكو عشية انعقاد قمة «آبيك»، وخلال هذه القمة التي تجمع ممثلين عن 21 دولة عضوا، يجرى الحديث عن لقاء محتمل بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق ما ذكره البيت الأبيض.

وصرحت يلين في بيان الإثنين نقلت عنه وكالة «فرانس برس» بأن «هذه الاجتماعات تعقد بهدف تحسين الاستقرار في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين وإحراز التقدم في القضايا الرئيسية»، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات الثنائية التي تعكس تكثيف المساعي الدبلوماسية بين البلدين تأتي قبل يومين من بدء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) وتعقد أيضا في سان فرانسيسكو في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر.

وعقدت آخر محادثات بين بايدن وشي في بالي بإندونيسيا نوفمبر 2022.

منافسة اقتصادية بتوفير فرص متكافئة

وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن محادثات جانيت يلين مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ستركز على «البحث عن منافسة اقتصادية تعود بالنفع على الطرفين... من خلال توفير فرص متكافئة».

وقال هذا المسؤول إنه بينما وقع جو بايدن على أمر تنفيذي في أغسطس يحد من الاستثمارات في التكنولوجيا في الصين باسم «الأمن القومي»، فإن وزيرة الخزانة ستسلط الضوء على هذا الموضوع أيضا، مشيرا إلى أن «الأمن القومي له أهمية قصوى، وهو مجال لن نتنازل فيه، وهو ما قالته يلين سابقا»، موضحا «لكننا نرى أيضا أنه من المهم بالنسبة لنا أن نتواصل بوضوح بشأن الإجراءات التي نتخذها لتجنب التفسيرات الخاطئة والتوترات غير الضرورية».

ويشير البيان الصحفي إلى أن الاجتماع سيركز أيضا على السعي إلى التعاون في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ.