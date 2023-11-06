20 قتيلا على الأقل في هجوم لانفصاليين في الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط

قتل عشرون شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال الاثنين في هجوم شنه انفصاليون ناطقون بالإنجليزية في غرب الكاميرون، حيث يتواجه هؤلاء الانفصاليون والجيش منذ سبع سنوات، على ما أفاد مسؤولون أمنيون والسلطات المحلية لوكالة «فرانس برس».

ووقع الهجوم ليلا في بلدة إيغبيكاو في المنطقة الجنوبية الغربية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد مسؤول كبير في إدارة المنطقة «أوقع الهجوم نحو عشرين قتيلا من نساء ورجال وأطفال فيما أصيب عشرة أشخاص بجروح خطرة وادخلوا المستشفى».

وأكد الهجوم والحصيلة الموقتة، مسؤول في القوى الأمنية فضلا عن مسؤول في هيئة حكومية.