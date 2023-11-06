الولايات المتحدة تعلن وصول غواصة نووية إلى الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن الغواصة النووية من طراز «أوهايو» وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأميريكية، على منصة «إكس»، أن «في 5 نوفمبر 2023، وصلت غواصة من طراز أوهايو إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية».

وتنضم الغواصة من طراز «أوهايو» إلى حاملتي الطائرات «آيزنهاور» و«جيرالد فورد» ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما، سبق أن نشرهما الجيش الأميركي في المنطقة، مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويستمر العدوان الإسرائيلي علي القطاع المحاصر لليوم الـ31، والذي خلف مئات المجازر ونحو 10 آلاف «شهيد» أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.