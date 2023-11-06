9 قتلى في هجوم مسلح لإخراج رئيس غينيا السابق من سجن كوناكري

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل تسعة أشخاص على الأقل السبت في عملية نفذتها مجموعة مسلحة أدت لإخراج الرئيس الغيني السابق موسى داديس كمارا، وثلاثة من زملائه مؤقتا من سجن كوناكري، وفق ما أعلنت النيابة العامة الاثنين.

ومن بين القتلى ثلاثة يشتبه بأنهم من المهاجمين، وأربعة من أفراد قوات الأمن ومدنيان على الأرجح كانا في سيارة إسعاف، بحسب حصيلة أولية وردت في بيان للمدعي العام ياموسا كونتي.

وأشارت وسائل إعلام إلى إصابة مدنيين، كانوا على متن سيارة إسعاف في تبادل كثيف لإطلاق النار، بحسب وكالة «فرانس برس».

وهاجمت مجموعة مدججة بالسلاح السجن المركزي في قلب العاصمة فجر السبت، وأخرجت الرئيس الغيني السابق وثلاثة سجناء آخرين، ويخضع الأربعة جميعاً للمحاكمة باتهامات تتعلّق بمجزرة ارتُكبت في العام 2009 أثناء رئاسة كمارا.

- مجموعة مسلحة تخرج الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن

وأُعتقل ثلاثة منهم، ومن بينهم الكابتن كمارا، في اليوم نفسه، وأعيدوا إلى السجن دون أن يتضح إن كانوا قد فروا أو أرغموا على الخروج، بحسب محاميهم.

وما زال البحث جاريا عن المتهم الرئيسي الرابع في القضية وهو العقيد كلود بيفي.

وأشار النائب العام في البيان إلى بدء ملاحقة قضائية بحق كمارا ورفاقه الثلاثة المعتقلين، بتهمة اغتيال أفراد من قوات الأمن والقتل غير العمد.

ومنذ سبتمبر 2022، تجري محاكمة الرئيس السابق، في بلد شهد اضطرابات كثيرة منذ استقلاله عن فرنسا.

اتهامات بالقتل والتعذيب والاغتصاب

ومنذ سبتمبر 2022، يواجه الكابتن كمارا ونحو عشرة مسؤولين عسكريين وحكوميين سابقين، اتهامات عدة بالقتل والتعذيب والاغتصاب والخطف ارتكبتها القوى الأمنية في 28 سبتمبر 2009 في ضاحية كوناكري، حيث اجتمع عشرات الآلاف من أنصار المعارضة.

وقتل ما لا يقل عن 156 شخصاً، وأصيب المئات وتعرّضت 109 نساء للاغتصاب، على ما جاء في تقرير للجنة تحقيق بتكليف من الأمم المتحدة.

ومساء الأحد، نشر المجلس العسكري الذي يتولّى السلطة في البلاد منذ سبتمبر 2021، سلسلة قرارات أعلن فيها إقالة العشرات من العسكريين ومن مسؤولي السجن.