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«فرانس برس»: «حماس» تعلق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 10:17 مساء
«فرانس برس»: «حماس» تعلق إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة من غزة إلى مصر
معبر رفح. (الإنترنت)
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علقت حكومة حماس إجلاء الأجانب وحاملي الجنسية المزدوجة إلى مصر بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي تسهيل نقل الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات مصرية، بحسب ما قال مصدر مسؤول في هيئة المعابر اليوم السبت.

ونقلت «فرانس برس» عن المصدر الذي لم يشأ كشف هويته قوله «لن يتم سفر أي من حملة الجوازات الأجنبية من قطاع غزة إلا بعد تنسيق وخروج الجرحى من مستشفيات غزة والشمال باتجاه معبر رفح» بين القطاع المحاصر والأراضي المصرية، وفق «فرانس برس».

والأربعاء الماضي، خرجت المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

1006 مجازر إسرائيلية بحق المدنيين
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9488 «شهيدا».

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وأوضح الناطق باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن بين «الشهداء» 3900 طفل و2505 سيدات، مشيرا إلى تسجيل 24158 حالة إصابة مختلفة جراء العدوان، فضلا عن تلقي 2200 بلاغ عن مفقودين. ولفت إلى أن 70% من ضحايا العدوان من النساء والأطفال والمسنين، فيما سجلت 1006 مجازر إسرائيلية بحق المدنيين في القطاع.

 إرهاب المنظومة الصحية في غزة
ولفت القدرة إلى أن الاحتلال «يتعمد إرهاب المنظومة الصحية بقصف محيط المستشفيات واستهداف 105 مؤسسات صحية، وإخراج 16 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود».

وقال إن «مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالحالات الحرجة والخطيرة وبدأنا نفقد حياة العديد منهم يومياً نتيجة عدم توفر الإمكانات الطبية لعلاجهم ومنع الاحتلال لخروجهم من شمال القطاع إلى معبر رفح».

واشنطن تدعم «هدنات إنسانية»
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت أن الولايات المتحدة تدعم «هدنات إنسانية» في غزة وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري، حول الجهود المبذولة لتحييد المدنيين الفلسطينيين وتسريع إيصال المساعدات إلى قطاع غزة «تعتقد الولايات المتحدة أن كل هذه الجهود ستكون أسهل من خلال هذه الهدنات الإنسانية».

ويتعرض القطاع لليوم الـ29 على التوالي لقصف إسرائيلي مكثف، ونفذت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 عملية نوعية أطلقت عليها «طوفان الأقصى»، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، إذ استخدمت فيها المقاومة تكتيكات جديدة من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمةً أسلحة وأدوات لم يسبق لها استخدامها لاستهداف تلك المستوطنات.

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