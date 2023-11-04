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تظاهرات في باريس ومدن فرنسية أخرى دعما للفلسطينيين ضد «وحشية» الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 09:20 مساء
تظاهرات في باريس ومدن فرنسية أخرى دعما للفلسطينيين ضد «وحشية» الاحتلال
جانب من تظاهرة داعمة للفلسطينيين في ساحة لاناسيون في العاصمة الفرنسية بارس. (أ ف ب)
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شارك آلاف الأشخاص في مسيرات بفرنسا السبت دعما للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف منذ 7 أكتوبر المنصرم.

في باريس، ناهز عدد المشاركين بحسب الشرطة 19 ألف متظاهر لوحوا بالأعلام الفلسطينية ورفع بعضهم لافتات كتب عليها «الحرية لفلسطين».

ودعت المتظاهرة ليلى الغربي (46 عاما) إلى«وقف فوري لإطلاق النار»، فيما طالبت ابنتها إيناس (21 عاما) بـ«أن تتوقف الوحشية». وقالت كلثوم علوش (75 عاما) إنها جاءت «من أجل أطفال غزة وفلسطين». وإلى جانب شعارات الدعم لغزة، هتف المتظاهرون «قاطعوا إسرائيل» و«إسرائيل دولة إرهابية».

 الشرطة لم تحظر التظاهرة 
لم تحظر الشرطة هذه التظاهرة التي دعت إليها جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية، لكنها ذكّرت مسبقا بأنها لن تتسامح مع «أي تجاوز». وتم الإعلان عن نحو أربعين تجمعا آخر في جميع أنحاء فرنسا.

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وفي ليون خصوصا، جمعت تظاهرة تحت الأمطار الغزيرة حوالى 5000 شخص بحسب المحافظة، وسار المتظاهرون خلف لافتة كتب عليها «رفع الحصار الإجرامي عن غزة، الحرية لغزة».

وفي مونبلييه بجنوب فرنسا، نظمت تظاهرة شارك فيها نحو 1750 شخصا بحسب المحافظة. وفي ستراسبورغ بشرق البلاد، شارك 1500 شخص بحسب الشرطة في مسيرة على وقع هتافات «إسرائيل إرهابية، (الرئيس إيمانويل) ماكرون متواطئ».

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