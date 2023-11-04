برلمانية أميركية تتهم بايدن بدعم «الإبادة الجماعية» في غزة.. «سنذكرك في انتخابات 2024»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت النائبة الأميركية رشيدة طليب، وهي أول امرأة أميركية من أصل فلسطيني في الكونغرس، الرئيس جو بايدن بدعم «الإبادة الجماعية» للفلسطينيين محذرة من تداعيات ذلك في انتخابات العام المقبل.

وجددت طليب، النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، في تسجيل مصور نشرته على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، دعواتها لبايدن لدعم وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

جو بايدن يدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني

وقالت طليب خلال التسجيل الذي أظهر صورا لقتلى وجرحى القصف في غزة ومظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة وإعلان بايدن دعمه للاحتلال الإسرائيلي، إن «جو بايدن دعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني».

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وكتبت طليب «سنتذكر في 2024» مرفقة فيديو مدته دقيقة ونصف ويتناول مقاطع من الاحتجاجات الشعبية التي عمت في ولاية ميشيغان، بالإضافة إلى كاليفورنيا ونيويورك وكان المتظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية ويهتفون «لا سلام على الأرض المسروقة!» و«من النهر إلى البحر» تتخللها مقاطع لبايدن والناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. علما بأن الموقع حذف التغريدة الأصلية، بحسب «يورو نيوز».

تداعيات انحياز بايدن للاحتلال على انتخابات الرئاسة

وحذر ديمقراطيون في ولايات مختلفة البيت الأبيض من تداعيات انحياز الرئيس جو بايدن للاحتلال الإسرائيلي على دعم الجاليات العربية في انتخابات عام 2024 والتي قد تؤثر بشكل مباشر على احتمالية فوزه في الانتخابات القادمة.

كما تراجع السيناتور كريس مورفي والسيناتور ديك دوربين والنائب جيسون في الحزب الديمقراطي عن تأييدهم المطلق للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفقا لموقع «بوليتيكو» الأميركي.

وأفاد عدد من مؤيدي بايدن في ولاية ميشيغان والتي تضم أكثر من 310 آلاف أميركي من أصول شرق أوسطية وشمال أفريقية عدم الرغبة بالتصويت له ما لم يدعُ إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي أقرب وقت ممكن.