  • Alwasat News
Atwasat

توترات بين كندا وبكين بعد طلعات جوية في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 05:32 مساء
توترات بين كندا وبكين بعد طلعات جوية في بحر الصين الجنوبي
سرب من الطائرات الصينية فوق بحر الصين الجنوبي. (الإنترنت)
alwasat radio

اتهمت الصين السبت الجيش الكندي بتنفيذ طلعات جوية «مؤذية واستفزازية» بواسطة مروحية في بحر الصين الجنوبي، بعد أن استنكرت أوتاوا قيام بكين بثاني اعتراض جوي لها خلال أسبوعين. 

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو كانغ «مؤخراً، نفذت مروحية متمركزة على متن السفينة الكندية HMCS Ottawa طلعتين في المجال الجوي حول جزر شيشا التابعة للصين، مع نوايا مجهولة». وشيشا هو الاسم الصيني لجزر باراسيل المتنازع على سيادتها، بحسب «فرانس برس».

وأوضح تشانغ «أرسل الجيش الصيني قوات بحرية وجوية لتحديد هوية (الطائرة) وفقا للقانون، وأصدر تحذيرات متعددة». وأضاف «لكن المروحية الكندية لم ترفض الاستجابة فحسب، بل قامت أيضا بأعمال استفزازية، مثل التحليق على ارتفاع منخفض للغاية». 

 السلوك «خطير للغاية»
من جانبه، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير الجمعة إن مقاتلة صينية حلقت مرتين بالقرب من مروحية كندية من طراز سيكلون فوق جزر باراسيل في 29 أكتوبر، وأطلقت مصائد مضيئة «مباشرة أمام» الطائرة خلال المرور الثاني. واعتبر بلير أن هذا السلوك كان «خطيرا للغاية»، في إشارة إلى واقعة مماثلة في منتصف أكتوبر. 

-  الفلبين تحقق في حادثين وتبحث «انتهاكات بكين» في بحر الصين الجنوبي
-  واشنطن وطوكيو وسول تدين «السلوك العدواني» لبكين في بحر الصين الجنوبي

ورفضت بكين اتهامات بلير السبت، وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إن المروحية الكندية نفذت «عملا مؤذيا واستفزازيا». وتبحر السفينة «HMCS Ottawa» في بحر الصين الجنوبي في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتكريس مكانته كممر بحري دولي.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره تجارة تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، متجاهلة قرارا دوليا صادرا عام 2016 يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني. ونشرت بكين مئات السفن والطائرات في المنطقة، دخل بعضها في نزاع مع السفن الفلبينية والفيتنامية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة

تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة
بينهم 3900 طفل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 «شهيدا»

بينهم 3900 طفل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 9488 «شهيدا»
الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا كريستي

الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
غوتيريس يعبر عن شعوره بـ«الرعب» جراء الضربة الإسرائيلية على موكب سيارات إسعاف في غزة

غوتيريس يعبر عن شعوره بـ«الرعب» جراء الضربة الإسرائيلية على موكب سيارات إسعاف في...
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم

ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة

الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة
التغير المناخي يضرب موسم الزيتون في إيطاليا

التغير المناخي يضرب موسم الزيتون في إيطاليا
حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام

حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام
كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة
يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي
نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين

نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»

إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية

يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا

الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تظاهرات في إيران دعما للفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل والولايات المتحدة
تظاهرات في إيران دعما للفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل والولايات ...
بلينكن سيزور تركيا بعد تل أبيب والأردن
بلينكن سيزور تركيا بعد تل أبيب والأردن
الكرملين ينفي عزم «فاغنر» إرسال أنظمة دفاع جوي إلى «حزب الله»
الكرملين ينفي عزم «فاغنر» إرسال أنظمة دفاع جوي إلى «حزب الله»
تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة
تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على ...
متظاهرون بميناء أوكلاند يحاولون منع إبحار سفينة عسكرية أميركية إلى «إسرائيل»
متظاهرون بميناء أوكلاند يحاولون منع إبحار سفينة عسكرية أميركية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
المزيد
آلاف المتظاهرين في برلين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
آلاف المتظاهرين في برلين يطالبون بوقف العدوان الإسرائيلي على......
توترات بين كندا وبكين بعد طلعات جوية في بحر الصين الجنوبي
توترات بين كندا وبكين بعد طلعات جوية في بحر الصين الجنوبي...
«حزب الله» يستهدف مواقع الاحتلال على الحدود اللبنانية بهجمات متزامنة
«حزب الله» يستهدف مواقع الاحتلال على الحدود اللبنانية بهجمات......
متظاهرون بميناء أوكلاند يحاولون منع إبحار سفينة عسكرية أميركية إلى «إسرائيل»
متظاهرون بميناء أوكلاند يحاولون منع إبحار سفينة عسكرية ......
تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة
تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان ......
المزيد