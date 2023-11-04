توترات بين كندا وبكين بعد طلعات جوية في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت الصين السبت الجيش الكندي بتنفيذ طلعات جوية «مؤذية واستفزازية» بواسطة مروحية في بحر الصين الجنوبي، بعد أن استنكرت أوتاوا قيام بكين بثاني اعتراض جوي لها خلال أسبوعين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية تشانغ شياو كانغ «مؤخراً، نفذت مروحية متمركزة على متن السفينة الكندية HMCS Ottawa طلعتين في المجال الجوي حول جزر شيشا التابعة للصين، مع نوايا مجهولة». وشيشا هو الاسم الصيني لجزر باراسيل المتنازع على سيادتها، بحسب «فرانس برس».

وأوضح تشانغ «أرسل الجيش الصيني قوات بحرية وجوية لتحديد هوية (الطائرة) وفقا للقانون، وأصدر تحذيرات متعددة». وأضاف «لكن المروحية الكندية لم ترفض الاستجابة فحسب، بل قامت أيضا بأعمال استفزازية، مثل التحليق على ارتفاع منخفض للغاية».

السلوك «خطير للغاية»

من جانبه، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير الجمعة إن مقاتلة صينية حلقت مرتين بالقرب من مروحية كندية من طراز سيكلون فوق جزر باراسيل في 29 أكتوبر، وأطلقت مصائد مضيئة «مباشرة أمام» الطائرة خلال المرور الثاني. واعتبر بلير أن هذا السلوك كان «خطيرا للغاية»، في إشارة إلى واقعة مماثلة في منتصف أكتوبر.

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ورفضت بكين اتهامات بلير السبت، وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إن المروحية الكندية نفذت «عملا مؤذيا واستفزازيا». وتبحر السفينة «HMCS Ottawa» في بحر الصين الجنوبي في إطار الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتكريس مكانته كممر بحري دولي.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره تجارة تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، متجاهلة قرارا دوليا صادرا عام 2016 يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني. ونشرت بكين مئات السفن والطائرات في المنطقة، دخل بعضها في نزاع مع السفن الفلبينية والفيتنامية.