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متظاهرون بميناء أوكلاند يحاولون منع إبحار سفينة عسكرية أميركية إلى «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 04 نوفمبر 2023, 03:53 مساء
متظاهرون بميناء أوكلاند يحاولون منع إبحار سفينة عسكرية أميركية إلى «إسرائيل»
تظاهرة في ميناء أوكلاند الأميركي تندد بإرسال أسلحة إلى «إسرائيل»، 3 نوفمبر 2023. (شبكة سي بي إس الأميركية)
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تجمع عشرات المتظاهرين في ميناء أوكلاند الأميركي، مطالبين بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وحاولوا منع إبحار سفينة أميركية يقال إنها تحمل شحنات من الأسلحة متوجهة إلى «إسرائيل».

وأغلق المتظاهرون لعدة ساعات، أمس الجمعة، مدخل رصيف 20، حيث ترسو السفينة «كيب أورلاندو»، وقالوا إن السفينة في طريقها إلى «إسرائيل»، بعد أن جرى تحميلها بالأسلحة والمعدات العسكرية في تاكوما بواشنطن، كما نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات تطالب الإدارة الأميركية بوقف المساعدات العسكرية إلى «إسرائيل»، وذلك مع استمرار حملة القصف الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة، متسببة في قتل أكثر من تسعة آلاف شخص على الأقل.

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تنديد باستمرار المساعدات الأميركية إلى «إسرائيل»
وأظهرت مقاطع مصورة وصور عددا من المتظاهرين وهم يتسلقون سلما على متن سفينة «إم في كيب أورلاندو»، في محاولة لمنعها من الإبحار، بينما ردد آخرون «جبناء». وقال آخرون: «إنها سفينة عسكرية أميركية ستتجه إلى تاكوما في واشنطن، لتحميل أسلحة أميركية ثم تتجه إلى إسرائيل».

وأضاف متظاهر آخر: «صاروخ واحد قتل ثلاثة أجيال من عائلة واحدة. أشعر بالغضب الشديد من أن الحكومة لا تزال ترسل المساعدات العسكرية والصواريخ إلى إسرائيل».

كما انضم بعض الأميركيين اليهود إلى التظاهرة في ميناء أوكلاند، وقال أحدهم: «أشارك هنا بصفتي يهوديا وحفيد أحد الناجين من المحرقة النازية. إسرائيل تستخدم تاريخي وتاريخ عائلتي سلاحا لقتل العائلات الفلسطينية في غزة».

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 9227 شهيدا، بينهم 3826 طفلا و2405 سيدات.

تظاهرة في ميناء أوكلاند الأميركي تندد بإرسال أسلحة إلى «إسرائيل»، 3 نوفمبر 2023. (شبكة سي بي إس الأميركية)
تظاهرة في ميناء أوكلاند الأميركي تندد بإرسال أسلحة إلى «إسرائيل»، 3 نوفمبر 2023. (شبكة سي بي إس الأميركية)
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