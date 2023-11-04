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الكرملين ينفي عزم «فاغنر» إرسال أنظمة دفاع جوي إلى «حزب الله»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 04 نوفمبر 2023, 02:51 مساء
الكرملين ينفي عزم «فاغنر» إرسال أنظمة دفاع جوي إلى «حزب الله»
الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف. (الإنترنت)
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نفى الكرملين صحة تقرير، نشرته جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية، بشأن عزم مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية إرسال أنظمة دفاع جوي إلى «حزب الله» في لبنان، مؤكدا أن تلك المزاعم لا أساس لها.

وحينما سئل الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس الجمعة، عن تقارير تفيد بأن المخابرات الأميركية تعتقد أن «فاغنر» تخطط لإرسال أنظمة دفاع جوي إلى «حزب الله»، أجاب: «نكرر ما ذكرناه في السابق، مجموعة فاغنر لا وجود لها من الجانب القانوني»، حسب «رويترز».

وأضاف: «كل تلك التقارير لا أساس لها من الصحة. هناك قنوات اتصال طارئة بين الجيوش الأميركية والروسية، وإذا كان هناك قلق حقيقي بشأن أي تهديد، فيمكن للأميركيين نقل تلك المخاوف على الفور إلى جيشنا».

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إمداد «حزب الله» بنظام للدفاع الجوي عبر سورية
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن «فاغنر» تخطط لإرسال نظام «بانتسير-إس 1» للدفاع الجوي قصير ومتوسط المدى إلى «حزب الله». ويستخدم هذا النظام الصواريخ المضادة للطائرات ومدافع الدفاع الجوي في اعتراض الطائرات.

ونقلت الجريدة الأميركية عن مسؤول في إدارة جو بايدن، لم تذكر اسمه، أن «واشنطن لم تؤكد إرسال نظام الدفاع الجوي»، لكنها قالت إن المسؤولين الأميركيين يراقبون المناقشات التي تشمل «فاغنر» و«حزب الله».

كما ذكرت أنه سيجرى توفير «بانتسير» لـ«حزب الله» عبر سورية، حيث تدعم روسيا الرئيس بشار الأسد منذ العام 2015. ولم ترد مجموعة «فاغنر»، التي تمولها روسيا وخضعت لسيطرة الكرملين منذ مقتل زعيمها السابق يفغيني بريغوجين في يونيو، على طلب التعليق.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والكرملين، مرارا وتكرارا، أنه لا يوجد أساس قانوني لـ«فاغنر» بموجب القانون، الذي يحظر مجموعات المرتزقة داخل روسيا، على الرغم من لقاء بوتين أحد كبار القادة السابقين للمجموعة في أواخر سبتمبر.

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