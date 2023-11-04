إردوغان عن نتنياهو: لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خليفة ما ترتكبه القوات الإسرائيلية من مجازر في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

ونقلت وسائل إعلامية تركية عن إردوغان قوله إن «نتنياهو لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- 12 «شهيدا» فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية جديدة باستهداف مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المنشآت المدنية في قطاع غزة، من منازل ومنشآت صحية ومستشفيات ومدارس الأنروا التي تضم العديد من العائلات النازحة، فضلا عن استهداف سيارات الإسعاف أمس، والتي خلفت العديد من «الشهداء»، ونددت بها الأمم المتحدة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 9488 «شهيدا»، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، فيما سجلت 24158 حالة إصابة حتى الآن، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم.