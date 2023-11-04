  • Alwasat News
Atwasat

إردوغان عن نتنياهو: لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 نوفمبر 2023, 01:47 مساء
إردوغان عن نتنياهو: لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يشير بيديه أثناء حديثه لدى حضوره حفل الذكرى السنوية الثانية والعشرين لتأسيس حزب العدالة والتنمية في أنقرة. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على خليفة ما ترتكبه القوات الإسرائيلية من مجازر في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

ونقلت وسائل إعلامية تركية عن إردوغان قوله إن «نتنياهو لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- 12 «شهيدا» فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية جديدة باستهداف مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف المنشآت المدنية في قطاع غزة، من منازل ومنشآت صحية ومستشفيات ومدارس الأنروا التي تضم العديد من العائلات النازحة، فضلا عن استهداف سيارات الإسعاف أمس، والتي خلفت العديد من «الشهداء»، ونددت بها الأمم المتحدة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 9488 «شهيدا»، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، فيما سجلت 24158 حالة إصابة حتى الآن، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا كريستي

الأديب الحائز جائزة نوبل عبدالرزاق قرنح: ثمة «مشكلات أكبر» من تنقيح روايات أغاثا...
حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا

حضور بارز لأحداث غزة في حفل قاعة «روك أند رول هال أوف فايم» بأميركا
كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو

كاريكاتير خيري - حرب نتنياهو
ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم

ماينز الألماني يفسخ عقد أنور الغازي لدعمه غزة.. واللاعب: الدفاع عن الأبرياء أهم
الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة

الأمم المتحدة: 14 مستشفى من أصل 36 توقفت عن العمل في غزة
التغير المناخي يضرب موسم الزيتون في إيطاليا

التغير المناخي يضرب موسم الزيتون في إيطاليا
حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام

حكومة حماد تشرع في تسليم صكوك إعانة لمرضى الأورام
كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة

كاريكاتير خيري - شركاء مجازر غزة
يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

يوناني يتفوق على ميسي ويفوز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي
نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين

نصر الله: كل الخيارات مفتوحة.. والتصعيد في جبهة جنوب لبنان مرهون بأمرين
إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»

إيلون ماسك يحذر من «الخطر المستقبلي المحتمل للروبوتات الشبيهة بالبشر»
طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية

طائرات استطلاع أمريكية تحلق فوق غزة لجمع المعلومات الاستخبارية
يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية

يوتيوب سيحد من «التوصيات المتكررة» لمقاطع الفيديو الضارة بصحة المراهقين الذهنية
العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني

العلم الفلسطيني ينتفض في الملاعب الليبية ضد مجازر المحتل الصهيوني
الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا

الأمم المتحدة: الوضع في الضفة الغربية مقلق ويستدعي تحركا عاجلا
الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة

الاحتلال يعيد آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة
الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)

الطفل الذي سيحرِّر فلسطين قد وُلد بالفعل!! (1-2)
شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا

شاهد.. «القسام» تقصف مستعمرة شمونة بـ12 صاروخًا
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 39 فرنسيا وفقدان 9 خلال عملية «طوفان الأقصى» في غلاف غزة
مقتل 39 فرنسيا وفقدان 9 خلال عملية «طوفان الأقصى» في غلاف غزة
مجموعة مسلحة تخرج الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن
مجموعة مسلحة تخرج الرئيس الغيني السابق داديس كمارا من السجن
إردوغان عن نتنياهو: لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه
إردوغان عن نتنياهو: لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه
تظاهرات في إيران دعما للفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل والولايات المتحدة
تظاهرات في إيران دعما للفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل والولايات ...
بلينكن سيزور تركيا بعد تل أبيب والأردن
بلينكن سيزور تركيا بعد تل أبيب والأردن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
المزيد
متظاهرون بميناء أوكلاند يحاولون منع إبحار سفينة عسكرية أميركية إلى «إسرائيل»
متظاهرون بميناء أوكلاند يحاولون منع إبحار سفينة عسكرية ......
تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان على غزة
تركيا تعلن استدعاء سفيرها في «إسرائيل» بسبب استمرار العدوان ......
الكرملين ينفي عزم «فاغنر» إرسال أنظمة دفاع جوي إلى «حزب الله»
الكرملين ينفي عزم «فاغنر» إرسال أنظمة دفاع جوي إلى «حزب ......
بلينكن سيزور تركيا بعد تل أبيب والأردن
بلينكن سيزور تركيا بعد تل أبيب والأردن...
تظاهرات في إيران دعما للفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل والولايات المتحدة
تظاهرات في إيران دعما للفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل والولايات......
المزيد