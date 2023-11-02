  • Alwasat News
Atwasat

القصف الإسرائيلي يطال أربع مدارس للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 08:11 مساء
القصف الإسرائيلي يطال أربع مدارس للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة
آثار قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، الخميس، أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت لأضرار الخميس؛ بسبب غارات إسرائيلية على القطاع.

وقالت الأونروا، في بيان، إن اثنين من المدارس تقعان في مخيمي جباليا والشاطئ (شمال القطاع)، وآخريين في البريج، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود

(معلِش) وائل الدحدوح صارت شعارا للصمود
«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سعيد رشوان.. سياسات قائمة تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟

«في التسعين»: جدال بين الخمسي وبالحاج حتى آخر ثانية.. مع من تتفق؟
«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار؟

«فلوسنا»: سؤال الساعة في الشارع الليبي.. هل سيستمر انخفاض الدينار الليبي أمام ...
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم

تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم ...
«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا

«تحقيقات»: «جيوش منظمة» تهدد ليبيا
كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاريكاتير حليم - 2 نوفمبر.. اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في جرائم غزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ 26 يوما

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 10 آلاف بين شهيد ومفقود جراء عدوان الاحتلال ...
النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما

النصر يتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة تحت 20 عاما
الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا «قد يرقى إلى جرائم حرب»
أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»

أسطورة ألمانيا يصف فوز ميسي بالكرة الذهبية بـ«المهزلة»
هل يعيد التاريخ نفسه؟

هل يعيد التاريخ نفسه؟
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة
رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي

رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي
الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»

الملعب الليبي يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الاتحاد المصراتي في «دورينا»
مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة أي حالة بقسم الغسيل الكلوي

مستشفى طرابلس الجامعي ينفي وفاة أي حالة بقسم الغسيل الكلوي
وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سقوط حر للديمقراطيات في نصف دول العالم
سقوط حر للديمقراطيات في نصف دول العالم
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من الجرائم بحقهم
تحذير أممي من تزايد العنف ضد الصحفيين في اليوم الدولي لإنهاء ...
«رايتس ووتش» تؤكد استمرار الانتهاكات في إثيوبيا على الرغم من اتفاق السلام
«رايتس ووتش» تؤكد استمرار الانتهاكات في إثيوبيا على الرغم من ...
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
بايدن يعلن إجلاء 74 أميركيا من قطاع غزة
بايدن يعلن إجلاء 74 أميركيا من قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
المزيد
القصف الإسرائيلي يطال أربع مدارس للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة
القصف الإسرائيلي يطال أربع مدارس للأمم المتحدة تؤوي نازحين ......
تعليق أميركي على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية
تعليق أميركي على انسحاب روسيا من معاهدة حظر التجارب النووية...
بلينكن: واشنطن «مصممة على ردع أي تصعيد» للنزاع الراهن
بلينكن: واشنطن «مصممة على ردع أي تصعيد» للنزاع الراهن...
بايدن يعلن إجلاء 74 أميركيا من قطاع غزة
بايدن يعلن إجلاء 74 أميركيا من قطاع غزة...
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور...
المزيد