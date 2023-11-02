القصف الإسرائيلي يطال أربع مدارس للأمم المتحدة تؤوي نازحين في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، الخميس، أن أربع مدارس تابعة لها تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت لأضرار الخميس؛ بسبب غارات إسرائيلية على القطاع.

وقالت الأونروا، في بيان، إن اثنين من المدارس تقعان في مخيمي جباليا والشاطئ (شمال القطاع)، وآخريين في البريج، وفق وكالة «فرانس برس».