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واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 06:11 مساء
واشنطن تحذِّر قوات الدعم السريع من هجوم وشيك شمال دارفور
عناصر من قوات الدعم السريع. (أرشيفية: الإنترنت)
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حذّرت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، قوات الدعم السريع السودانية من هجوم وشيك واسع النطاق في عاصمة ولاية شمال دارفور إذ فر الآلاف من المعارك. وفق وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من تقارير تتحدث عن هجوم وشيك واسع النطاق من قبل قوات الدعم السريع السودانية على الفاشر في شمال دارفور من شأنه أن يعرّض المدنيين لخطر كبير، بينهم مئات آلاف النازحين فر العديد منهم أخيرًا إلى الفاشر.

وتزايدت وتيرة إراقة الدماء والعنف والنزوح منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل الماضي، مما دفع البلاد إلى حافة حرب أهلية.

وبدأت الحرب في السودان بعد أربع سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير. وعلى إثر ذلك تحولت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع اللذين شاركا في تنفيذ انقلاب العام 2021 إلى قتال بسبب خطة لدمج قواتهما ضمن عملية الانتقال إلى الحكم المدني. وأطلقت عدة دول جهود وساطة، لكن لم ينجح أي منها في وقف القتال.

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