سقوط حر للديمقراطيات في نصف دول العالم

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر تقرير مرجعي حول الديمقراطية أن نصف دول العالم تقريبا تشهد تراجعا في النظام الديمقراطي، مشيرا إلى أطول «انحسار ديمقراطي» هذا العام.

وقال مايكل روني الذي شارك في وضع التقرير الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية «IDEA» لوكالة «فرانس برس»، الخميس: «هذه السنة السادسة على التوالي التي نشهد فيها تراجعا في الديمقراطية بدلا من تقدمها»، وأضاف أن هذا التوجه يمثل أطول «انحسار ديمقراطي» تسجله المنظمة منذ بدء جمع بياناتها في العام 1975.

وبهدف إنجاز هذه التقارير وتقييم وضع الديمقراطيات في كل أنحاء العالم، تستخدم هذه المنظمة التي تغطي معظم دول العالم، مؤشرات مختلفة مثل الحريات المدنية واستقلال القضاء والمشاركة السياسية.

«أسس الديمقراطية تضعف في كل أنحاء العالم»

وأظهر التقرير أن «أسس الديمقراطية تضعف في كل أنحاء العالم»، مع مشكلات «تتراوح من انتخابات تشوبها مخالفات إلى حقوق مقيدة».

ومن أصل 173 دولة شملها التقرير، «واجهت 85 تراجعا في مؤشر رئيسي واحد على الأقل للأداء الديمقراطي في السنوات الخمس الماضية».

وفي ما يتعلق بالتمثيل، أشار التقرير إلى «تراجع ملحوظ»، خصوصا في مجال الانتخابات وحسن سير عمل البرلمانات ومبدأ سيادة القانون بما في ذلك استقلال الأنظمة القضائية. وقال روني: «نشهد أيضا تراجعا في الديمقراطيات التقليدية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا».

مؤشرات على تراجع الديمقراطيات في العالم

ومن مؤشرات هذه الموجة من تراجع الأنظمة الديمقراطية على المستوى العالمي، الانقلابات التي شهدتها القارة الأفريقية خصوصا.

وفي مجال الحقوق، أفاد معدو التقرير بأن حرية التعبير وحرية التجمع شهدتا تراجعا. وفي ما يتعلق بسيادة القانون، أشاروا إلى نقاط تحسن «بعد سنوات من تراجع مستويات الفساد». وختم معدو التقرير: «نرى بوادر أمل في البلدان المعزولة في كل أنحاء العالم» كما هي الحال في أوروبا الوسطى أو في القارة الأفريقية، لكن عموما تبقى الصورة «سلبية للغاية».