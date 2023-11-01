  • Alwasat News
Atwasat

إجلاء خمسة فرنسيين ومواطنين أميركيين من قطاع غزة إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 09:32 مساء
إجلاء خمسة فرنسيين ومواطنين أميركيين من قطاع غزة إلى مصر
تجمع للأجانب قرب معبر رفح استعدادا لإجلاء الدفعة الأولى إلى الجانب المصري. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية خروج «مجموعة أولى تضم خمسة مواطنين فرنسيين» ضمن أكثر من 400 شخص من مزدوجي الجنسية جرى إجلاؤهم، الأربعاء، من قطاع غزة نحو مصر.

وقالت الوزارة: «نواصل جهودنا حتى يتمكن من يرغب من مواطنينا وموظفينا وعائلاتهم في مغادرة غزة من الخروج من القطاع في أقرب وقت ممكن»، موضحة أن نحو خمسين مواطنا فرنسيا وعائلاتهم موجودون حاليا في القطاع، بحسب وكالة «فرانس برس».

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن مواطنين أميركيين بدأوا الخروج من قطاع غزة ضمن عملية الإجلاء التي شملت جرحى فلسطينيين وأجانب. وقال بايدن عبر منصة «إكس»: «نتوقّع خروج مواطنين أميركيين اليوم، ونتوقع أن نرى المزيد يغادرون في الأيام القادمة. لن نتوقف عن السعي لإخراج الأميركيين من غزة».

عبور 335 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة
ونقلت «فرانس برس»، الأربعاء، عن مسؤول مصري بالمعبر قوله إنه عبّر من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي 76 جريحا فلسطينيا و335 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وأوضح المسؤول: «عدد الجرحى الفلسطينيين الذين عبروا حتى الرابعة ونصف (بالتوقيت المحلي) بلغ 76 جريحا ومرافقا بسيارات الإسعاف. كما عبرت ست حافلات تحمل 335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية».

الخارجية المصرية: منح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور
وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير إسماعيل خيرت، اليوم الأربعاء، الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودي المصري.

-  الخارجية المصرية: منح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور عبر معبر رفح البري
-  شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر
-  سيارات الإسعاف المصرية تدخل غزة من معبر رفح

وقال مساعد الوزير، خلال جلسة إحاطة سفارات الدول الأجنبية بشأن الترتيبات الخاصة بمعبر رفح التي عُقِدت اليوم في مقر وزارة الخارجية، إنه في إطار الجهود المصرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، تعمل السلطات المصرية على السماح بدخول وعبور جميع رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم عبر منفذ رفح المصري الحدودي، وفقا للتعليمات والقوانين المنظمة، وجرى مرور أول مجموعة منهم اليوم، مع الاستمرار في الدفع بالمساعدات الإنسانية الى القطاع.

 وأضاف خيرت أنه فيما يتعلق بتأشيرة المرور، سيمنح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور عبر معبر رفح البري المصري، وفقا للتعليمات والقواعد المنظمة في هذا الشأن، مع تعهد البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسفرهم إلى دولهم مباشرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة
رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي

رغم مرور أسبوعين على إصابته.. نيمار لم يخضع لجراحة الرباط الصليبي
وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني

وزارة الثقافة تشارك في «تظاهرة ثقافية» لدعم الشعب الفلسطيني
ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام

ألمانيا تبحث تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام
«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا

«فنون من أجل السلام».. موقع جديد يحتفي بالفنون والثقافة في ليبيا
كاريكاتير خيري - محرقة مستمرة في غزة

كاريكاتير خيري - محرقة مستمرة في غزة
دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)

دار الفقيه تستضيف «كان وأبطالها» في نسخته الثانية.. (صور)
شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر

شاهد.. سيارات إسعاف تنقل جرحى من غزة إلى مصر
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت

طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت
دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة

دعوى أمام «الجنائية الدولية» في «جرائم حرب» بحق صحفيين منذ بدء العدوان على غزة
سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية

سرقة كتب روسية نادرة تعود للقرن التاسع عشر من مكتبة بولندية
السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء

السعودية تعلن الجاهزية لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاء
شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر

شاهد.. خروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر
25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034

السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034
شاهد في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما حقيقة وجدوى مقاطعة عقيلة جلسات البرلمان؟
عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في قضية البعجة ورفيقيه

عاشور شوايل لقناة «الوسط»: معلومات تفيد بانتهاء التحقيقات في قضية البعجة ورفيقيه
شاهد في «هنا ليبيا»: أمراض تهدد حياة الحيوانات في الجبل الأخضر

شاهد في «هنا ليبيا»: أمراض تهدد حياة الحيوانات في الجبل الأخضر
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
عبداللهيان يحث العالم الإسلامي على قطع العلاقات مع «إسرائيل» ومقاطعة منتجاتها
عبداللهيان يحث العالم الإسلامي على قطع العلاقات مع «إسرائيل» ...
الخارجية المصرية: منح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور عبر معبر رفح البري
الخارجية المصرية: منح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور ...
توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي
توقف المستشفى الوحيد لعلاج السرطان بقطاع غزة عن العمل جراء القصف ...
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في ...
غوتيريس يعرب عن «صدمته» من قصف مخيم جباليا في قطاع غزة
غوتيريس يعرب عن «صدمته» من قصف مخيم جباليا في قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في غزة
رهينة إسرائيلية أطلقتها «حماس» تقول إنها عوملت بشكل جيد في ......
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين
بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف ......
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف إسرائيلي على غزة
«الصحة الفلسطينية»: استشهاد 50 شخصا في ساعة واحدة بقصف ......
المزيد
بابا الفاتيكان يشارك في مؤتمر «كوب 28» بدبي مطلع ديسمبر المقبل
بابا الفاتيكان يشارك في مؤتمر «كوب 28» بدبي مطلع ديسمبر ......
إجلاء خمسة فرنسيين ومواطنين أميركيين من قطاع غزة إلى مصر
إجلاء خمسة فرنسيين ومواطنين أميركيين من قطاع غزة إلى مصر...
لجنة حقوق الطفل الأممية: «لا منتصرين» في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال
لجنة حقوق الطفل الأممية: «لا منتصرين» في حرب يقتل فيها آلاف ......
غوتيريس يعرب عن «صدمته» من قصف مخيم جباليا في قطاع غزة
غوتيريس يعرب عن «صدمته» من قصف مخيم جباليا في قطاع غزة...
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ......
المزيد