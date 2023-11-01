إجلاء خمسة فرنسيين ومواطنين أميركيين من قطاع غزة إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية خروج «مجموعة أولى تضم خمسة مواطنين فرنسيين» ضمن أكثر من 400 شخص من مزدوجي الجنسية جرى إجلاؤهم، الأربعاء، من قطاع غزة نحو مصر.

وقالت الوزارة: «نواصل جهودنا حتى يتمكن من يرغب من مواطنينا وموظفينا وعائلاتهم في مغادرة غزة من الخروج من القطاع في أقرب وقت ممكن»، موضحة أن نحو خمسين مواطنا فرنسيا وعائلاتهم موجودون حاليا في القطاع، بحسب وكالة «فرانس برس».

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن مواطنين أميركيين بدأوا الخروج من قطاع غزة ضمن عملية الإجلاء التي شملت جرحى فلسطينيين وأجانب. وقال بايدن عبر منصة «إكس»: «نتوقّع خروج مواطنين أميركيين اليوم، ونتوقع أن نرى المزيد يغادرون في الأيام القادمة. لن نتوقف عن السعي لإخراج الأميركيين من غزة».

عبور 335 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة

ونقلت «فرانس برس»، الأربعاء، عن مسؤول مصري بالمعبر قوله إنه عبّر من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي 76 جريحا فلسطينيا و335 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وأوضح المسؤول: «عدد الجرحى الفلسطينيين الذين عبروا حتى الرابعة ونصف (بالتوقيت المحلي) بلغ 76 جريحا ومرافقا بسيارات الإسعاف. كما عبرت ست حافلات تحمل 335 مسافرا من حملة الجوازات الأجنبية».

الخارجية المصرية: منح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور

وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير إسماعيل خيرت، اليوم الأربعاء، الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودي المصري.

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وقال مساعد الوزير، خلال جلسة إحاطة سفارات الدول الأجنبية بشأن الترتيبات الخاصة بمعبر رفح التي عُقِدت اليوم في مقر وزارة الخارجية، إنه في إطار الجهود المصرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، تعمل السلطات المصرية على السماح بدخول وعبور جميع رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم عبر منفذ رفح المصري الحدودي، وفقا للتعليمات والقوانين المنظمة، وجرى مرور أول مجموعة منهم اليوم، مع الاستمرار في الدفع بالمساعدات الإنسانية الى القطاع.

وأضاف خيرت أنه فيما يتعلق بتأشيرة المرور، سيمنح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور عبر معبر رفح البري المصري، وفقا للتعليمات والقواعد المنظمة في هذا الشأن، مع تعهد البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسفرهم إلى دولهم مباشرة.