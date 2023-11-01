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غوتيريس يعرب عن «صدمته» من قصف مخيم جباليا في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 07:50 مساء
غوتيريس يعرب عن «صدمته» من قصف مخيم جباليا في قطاع غزة
أثار الدمار جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة. (الإنترنت)
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن «صدمته» من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة والذي أسفر من مقتل العشرات، وفق ما أعلن الناطق باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك «يشعر الأمين العام بالقلق من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ»، بحسب «فرانس برس».

وفي السياق ذاته قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان «هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد» موضحا «يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك» لوضع حد لهذه الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين، غداة قصف إسرائيلي على المنطقة ذاتها أودى بحياة خمسين شخصا على الأقل.

عشرات الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال
وأفادت الوزارة في بيان عن «عشرات الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بمنطقة الفالوجة في مخيم جباليا». وأظهرت صور أضرارا جسيمة في الموقع، فيما أكدت عناصر في الدفاع المدني انتشال «عائلات بأكملها» من المكان.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في جباليا، أمس الثلاثاء، قدرت وزارة الصحة الفلسطينية ضحاياها بأكثر من 400 شهيد وجريح فيما لا يزال ضحايا تحت الأنقاض. وأقر جيش الاحتلال «بشن غارة جوية على مخيم جباليا».

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وأعلنت حركة حماس مقتل سبعة أسرى بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان عبر «تلغرام»، بـ«مقتل سبعة من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا بالأمس منهم ثلاثة من أصحاب الجوازات الأجنبية».

نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي
وقال شهود عيان إن «مجزرة كبيرة حدثت في مخيم جباليا» الذي يضم أكبر كثافة سكانية في القطاع، وقالوا إن مربعًا سكنيًا كاملًا جرى تدميره بشكل كامل، وأكدوا أنه لا يمكن إحصاء عدد القتلى في مجزرة جباليا نظرًا لوجود المئات تحت الأنقاض أغلبهم نساء وأطفال. 

وقالت وكالة «وفا»، أمس الثلاثاء، إن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت «مربع التلولي» و«شارع الهوجا» في مخيم جباليا. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات. وقد جرى نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الإندونيسي الذي يعج بالإصابات البالغة، وسط محاولة الأطقم الطبية إسعاف الجرحى على الأرض لعدم توافر أسرة لحملهم.

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