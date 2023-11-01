الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل 15 من جنوده في أقل من 24 ساعة في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء مقتل 15 جنديا في المعارك الدائرة في قطاع غزة في الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قوات الاحتلال تكبدت «خسائر مؤلمة» في غزة اليوم الأربعاء، وأكدت «القناة 13» الإسرائيلية ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 15 قتيلا.

من جهته، قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: «خسائرنا خلال القتال في غزة مؤلمة، وسنفعل ما بوسعنا لتأمين قواتنا، لقد فقدنا جنوداً، الأربعاء، في عمليات بغزة»، وأضاف أن عدد جنود الاحتلال الإسرائيلي القتلى ارتفع إلى 326 منذ 7 أكتوبر الماضي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل تسعة من عناصره

في وقت سابق الأربعاء، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل تسعة من عناصره خلال قتال في قطاع غزة، دون أن يقدم تفاصيل على الفور عن مكان وتوقيت ذلك، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز»، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 11 في أقل من 24 ساعة.

- أبو عبيدة: دمرنا 22 آلية عسكرية للعدو وقتلنا عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال.. إدخال أسلحة جديدة للمرة الأولى

- كتائب القسام يشتبكون مع «قوات العدو المتوغلة» في غزة.. والاحتلال: نخوض معارك ضارية

إذ سبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مقتل جنديين اثنين خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة، وهي المنطقة التي شهدت مواجهات استمرت ساعات بين قوات الاحتلال وكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس».

فيما قالت صحيفتا «يديعوت أحرونوت» و«معاريف» الإسرائيليتان: «سمح الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء تسعة مقاتلين قُتلوا في معارك قطاع غزة، في اليوم الأخير (أمس الثلاثاء)، بالإضافة إلى ذلك أصيب أربعة مقاتلين بجروح خطيرة».