بوريل يندد بهجمات المستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

ندّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «بشدة» الثلاثاء بالهجمات التي يرتكبها «مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين» في الضفة الغربية المحتلة، معربًا عن «قلقه العميق» إزاء هذا الموضوع.

وفي اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، تناول بوريل أيضًا «الحاجة الملحة إلى استعادة الأفق السياسي وإعادة إطلاق عملية السلام»، بالإضافة إلى «التوصل لتسوية دائمة لهذا الصراع، على أساس حل الدولتين»، بحسب «فرانس برس».

وكانت بروكسل طالبت في السابق بحماية المدنيين، ودعت إلى «هدنة إنسانية» للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

«قصف بست قنابل تزن كل واحدة طنًا من المتفجرات»

وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن قصفًا إسرائيليًا أوقع «400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيًا كاملًا في مخيم جباليا بقطاع غزة». وقال ناطق الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي إن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيًا كاملًا في مخيم جباليا».

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بدوره، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المستشفى الإندونيسي «استقبل حتى اللحظة المئات بين شهيد وجريح إثر قصف جباليا». وأشار إلى أن «20 منزلًا دمر كليًا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف جباليا»، واصفًا ما يحصل بـ«المجزرة». وحسب وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، تعرّض المخيم «لقصف بست قنابل تزن كل واحدة طنًا من المتفجرات».