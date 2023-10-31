غوتيريس عن العدوان الإسرائيلي على غزة: القانون الإنساني الدولي ليس قائمة يمكن الانتقاء منها

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء إلى حماية المدنيين المحاصرين في غزة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز من جميع الأطراف.

وأعرب غوتيريس عن «قلقه البالغ» إزاء «تصاعد حدة النزاع» في قطاع غزة، محذرًا من خطر «تصعيد خطر خارج غزة». وقال غوتيريس في بيان «أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة النزاع بين (إسرائيل) و(حماس) وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة. وهذا يشمل توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية التي يرافقها غارات جوية كثيفة»، بحسب «فرانس برس».

حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية

وقال غوتيريس في بيان إن «حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات... القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها... فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي».

- الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة

- غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

من جانبه، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجلس الأمن الدولي المنقسم إلى الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء «دوامة الموت» في الشرق الأوسط. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمام مجلس الأمن في نيويورك «يمكن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه، وآمل بأن تتجاوزوا انقساماتكم وتمارسوا سلطتكم في المطالبة بذلك».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 8525 شخصًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، بينهم 3542 طفلًا، و2187 امرأة».