متظاهرون يقطعون استجواب وزيرين في الكونغرس مرددين «أنقذوا أطفال غزة»

القاهرة - بوابة الوسط

قطع متظاهرون الثلاثاء جلسة استجواب وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين في الكونغرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا والاحتلال الإسرائيلي، وهتفوا مطالبين بـ«إنقاذ أطفال غزة» و«وقف إطلاق النار الآن»، مخاطبين الحضور «عار عليكم جميعًا».

ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بصباغ أحمر، رمزًا إلى إراقة الدماء في قطاع غزة، وكانوا يجلسون خلف كل من وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أثناء حضورهما جلسة للجنة نيابية متخصصة.

«أوقفوا إطلاق النار الآن»

ثم بدأ بعضهم يقف من حين لآخر ليهتف «أوقفوا إطلاق النار الآن». وصرخت إحدى المحتجات «أنقذوا أطفال غزة»،«عار عليكم جميعا». فيما اختار متظاهر آخر ارتداء سترة كتب عليها «أوقفوا تمويل الإبادة». واضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث ريثما قامت الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.

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وكان الرئيس الأميركي جو بايدن طلب قبل 10 أيام من الكونغرس الموافقة على تخصيص أكثر من 105 مليارات دولار إضافية، بينها 14 مليارًا و300 مليون دولار توجه للاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة صباح الثلاثاء ارتفاع حصيلة الشهداء في القصف الإسرائيلي في قطاع غزة الى 8525، معظمهم مدنيون وبينهم 3542 طفلًا. بينما وصف منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث ما يمرّ به سكان القطاع منذ بدء الحرب بأنه «أكثر من كارثي».