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ارتفاع حصيلة ضحايا منجم كازاخستان إلى 46 عاملا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 12:21 مساء
ارتفاع حصيلة ضحايا منجم كازاخستان إلى 46 عاملا
مشهد عام لمنجم كوستيينكو بكاراغاندا، 28 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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أودى الانفجار في منجم تابع لمجموعة «أرسيلور ميتال» في كازاخستان بحياة 46 عاملا على ما أعلنت السلطات الثلاثاء بعد العثور على جثة أخيرة، في أسوأ حادث صناعي في هذا البلد الواقع في آسيا الوسطى منذ استقلاله عن الاتحاد السوفياتي.

وقال وزير حالات الطوارئ في كازاخستان سيريم شاريبخانوف خلال اجتماع حكومي نقلت عنه وكالة «فرانس برس» «عثر على جثث 45 عاملا في المنجم وبقايا الضحية السادسة والأربعين على الأرجح».

وأعلنت الحكومة و«أرسيلور ميتال» بعد وقوع الكارثة ليل الجمعة السبت في منجم كوستنيكو في مدينة كاراغاندا في وسط البلاد، أنهما توصلتا إلى اتفاق لتأميم الفرع الكازاخستاني من شركة الصلب العالمية العملاقة.

انتقادات لعدم احترام معايير السلامة
وكانت المجموعة ومقرها في لوكسمبورغ ويديرها رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال، تتعرض لانتقادات منتظمة من جانب السلطات في كازاخستان لعدم احترامها معايير السلامة والبيئة مع حوادث متكررة.

وقال رئيس الوزراء علي خان سمعيلوف «لم تحترم الشركة واجباتها. نحن نضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نقل أرسيلور ميتال تيميرتو (اسم الفرع) إلى كازاخستان» من دون توفير مزيد التفاصيل حول هذه العملية.

وامتد عصف الانفجار إلى كيلومترين، وكان يوجد في المنجم 252 عاملا تحت الأرض، تمكن 206 منهم من الخروج.

-42 قتيلا على الأقل في أسوأ حادث منجم بكازاخستان
-11 قتيلا في حريق منجم بـ«كازاخستان»

واعتبر رئيس الوزراء أن «هذه الكارثة مرتبطة مباشرة بانتهاكات السلامة. وتقع المسؤولية في المقام الأول على إدارة الشركة» في حين تدعو النقابات إلى إشراف صارم للحكومة.

وقضى نحو 200 عامل مناجم في كازاخستان منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991،غالبيتهم في مناجم تابعة لشركة «أرسيلور ميتال» التي بدأ نشاطها في هذا البلد في العام 1995 وتستغل حوالى 15 مصنعا ومنجما في وسط هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالموارد الطبيعية.

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