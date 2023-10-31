سلوفاكيا تتعهد مكافحة الهجرة غير الشرعية

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الحكومة السلوفاكية الجديدة، الإثنين، على الحدود مع المجر تعزيزات أمنية إضافية، قوامها مئات من عناصر الشرطة والجيش، لمكافحة الهجرة غير الشرعية المتزايدة من صربيا عبر الجارة الجنوبية.

وقال وزير الداخلية ماتوس سوتاي إستوك للصحفيين «سننشر قوات كبيرة للدفاع عن حدودنا مع المجر»، مضيفا «نريد أن نرسل إشارة واضحة مفادها أنه مع هذه الحكومة الجديدة هناك نهج جديد في التعامل مع الهجرة غير الشرعية» حسب وكالة «فرانس برس».

وخلال زيارته معبرا حدوديا مساء الإثنين، قال رئيس الوزراء الجديد روبرت فيكو الذي شكل حكومة ائتلافية الأسبوع الماضي إنه منذ بداية العام، ضبطت سلوفاكيا على حدودها أكثر من 46 ألف مهاجر غير شرعي، مضيفا «لقد وعدنا البلاد بحماية سلوفاكيا من الهجرة غير الشرعية».

ويقود فيكو، المعروف بخطابه المناهض للمهاجرين وبميوله الشعبوية، حزب «سمير-إس دي» اليساري الذي فاز بالانتخابات العامة الشهر الماضي، الذى انضم لائتلاف يجمع كلا من حزب «إس إن إس» اليميني المتطرف الموالي لروسيا وحزب «هلاس-إس دي» المنشق عن حزب «سمير-إس دي» لتشكيل الحكومة.

وشددت ثلاث دول مجاورة لسلوفاكيا، هي النمسا وجمهورية التشيك وبولندا، في مطلع أكتوبر إجراءات المراقبة على حدودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية.