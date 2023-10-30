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نتانياهو يرفض وقف إطلاق النار ويعتبره «استسلاما» لحماس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 08:52 مساء
نتانياهو يرفض وقف إطلاق النار ويعتبره «استسلاما» لحماس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. (الإنترنت)
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رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين وقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن خطوة كهذه ستكون «استسلاما» لحركة «حماس» الفلسطينية.

وقال نتانياهو  خلال مؤتمر صحفي إن «الدعوات لوقف إطلاق النار هي دعوات للاستسلام. وهذا لن يحصل»، بحسب «فرانس برس».

الأسيرات الثلاثة
وبثت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، في وقت سابق الإثنين، رسالة مصورة لثلاث أسيرات إسرائيليات موجهة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يطالبن بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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وفي الفيديو، قالت إحداهن لنتانياهو نيابة عن الأسيرات الإسرائيليات: «تم احتجازنا منذ 23 يوماً، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار» وأضافت «موقفك يعني أنك تريد قتلنا». وتابعت: «في 7 أكتوبر لم يكن هناك جيش ولم يأتِ لنا أحد.. يجب أن تحررنا جميعا الآن».

رسالة لنتانياهو
وظهر في الفيديو امرأة تقول «بنيامين نتانياهو مرحبا، نحن أسيرات لدى حماس منذ 23 يوما.. أمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض وقف إطلاق النار، وكان من المفترض عليك أن تطلق سراحنا، ووعدت أن تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب الفشل الذي تسببت به في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن هناك أي جندي في المكان ولم يأت إلينا أي شخص، ولم يدافع عنا أي شخص».

وتابعت «نحن مواطنون أبرياء وسذّج، مواطنون ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل لا شروط.. أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عال)».

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