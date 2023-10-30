جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم «تحرير» جندية أسيرة من قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين «تحرير» جندية كانت ضمن الأسرى لدى حركة «حماس» في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

وقال جيش الاحتلال في بيان «تم الليلة الماضية إطلاق سراح الجندية أوري مغيديش خلال العملية البرية» التي نفذها الجيش في القطاع، بحسب «فرانس برس».

وفي وقت سابق الإثنين، بثت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس رسالة مصورة لثلاث أسيرات إسرائيليات موجهة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يطالبن بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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وفي الفيديو، قالت إحداهن لنتانياهو نيابة عن الأسيرات الإسرائيليات: «تم احتجازنا منذ 23 يوماً، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار» وأضافت «موقفك يعني أنك تريد قتلنا». وتابعت: «في 7 أكتوبر لم يكن هناك جيش ولم يأتِ لنا أحد.. يجب أن تحررنا جميعا الآن».

في المقابل وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مقطع الفيديو الذي نشرته حماس وتظهر فيه ثلاث نساء من الأسرى بأنه «دعاية نفسية قاسية» من قبل الحركة الفلسطينية.