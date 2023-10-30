«هاآرتس»: عمان ألغت إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إنَّ سلطنة عُمان ألغت السماح للطائرات الإسرائيلية بالسفر في أجوائها. بعد أقل من ثمانية أشهر من افتتاح خطط المرور الجوي في فبراير الماضي.

وذكرت الصحيفة إنَّ «القرار سيؤثر بشكل كبير على أسعار تذاكر الطيران؛ لأنَّه سيزيد الرحلات المتوجهة إلى الشرق الأقصى، وبخاصة تايلاند بنحو ساعتين ونصف». وأشارت الصحيفة إلى أنَّ السعودية والإمارات لا تزالان تسمحان بمرور الطائرات الإسرائيلية عبر أجوائهما.

توقف السفر في أجواء الخليج العربي

وكانت هيئة البث الإسرائيلية زعمت، الإثنين، أنَّ شركة الطيران الإسرائيلية «العال» توقفت عن السفر في أجواء الخليج العربي بعد إنذارات أمنية. وقالت الهيئة: «في هذه المرحلة، توقفت إحدى شركات الطيران عن التحليق على الطريق السريع إلى تايلاند، وتنفذ تحويلاً لا تمر من خلاله فوق المملكة العربية السعودية ودول الخليج».

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وأضافت: «سيؤدي ذلك إلى تمديد مدة الرحلة إلى نحو 12 ساعة بدلاً من ثماني ساعات، ويبدو أن هذا التحويل جرى بسبب تحذيرات محتملة بعدم السفر على طريق قريب نسبياً من دول عربية معادية».