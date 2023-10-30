مقتل أربعة أشخاص على الأقل خلال انتخابات محلية في الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط

قتل أربعة أشخاص على الأقل الإثنين في جنوب الفلبين، وفق ما ذكرت السلطات الأمنية، على هامش الانتخابات المحلية التي تجرى في ظل إجراءات أمنية مشددة بعد عدة أشهر من أعمال عنف رافقت عملية تصويت، وتعد الانتخابات من أكثر الأوقات المحفوفة بالمخاطر، في ظل قوانين متساهلة مع حيازة الأسلحة.

وقالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون الإثنين أمام مركز اقتراع في مقاطعة ماجوينداناو ديل نورتي في جزيرة مينداناو بجنوب الأرخبيل، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح العقيد إسماعيل مادين رئيس شرطة بلدية داتو أودين سينسوات أن الحادث وقع خلال صدام بين أنصار المرشحين المتنافسين لمنصب رئيس القرية.

وفي حادث منفصل في جزيرة مينداناو أيضاً قُتلت امرأة في تبادل لإطلاق النار بين أنصار المرشحين المتنافسين في مقاطعة لاناو ديل نورتي، بحسب الجيش.

كما قُتل زوج زعيمة قرية في مقاطعة لاناو ديل سور المجاورة بالرصاص خلال مشاجرة مع منافس زوجته، وقال جورج غارسيا رئيس اللجنة الانتخابية للصحفيين الأحد إنه تم إحراق مدرستين كانتا تعدان لاستخدامهما كمركزي للاقتراع .

وتم تسجيل أكثر من 67 مليون ناخب لتجديد 336 ألف منصب في مجالس بارانغاي (القرية أو الأحياء الحضرية)، وهو أصغر تقسيم إداري في البلاد، بما في ذلك منصب رئيس القرية النافذ، وتشتد المنافسة على شغل هذه المناصب التي تستخدمها الأحزاب السياسية لتشكيل شبكاتها والتأسيس لقاعدة لدعمها في مزيد من الانتخابات.

تأجيل الاقتراع منذ 2018

بعد الإدلاء بصوته في معقل عائلته في باتاك بإقليم إيلوكوس نورتي (شمال)، قال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور «ما يحدث هنا في البلدة، سيكون له تأثير على نتائج الانتخابات النصفية ثم على الانتخابات الوطنية»، مضيفًا «إذا قال لك (رئيس) البلدة -أضمن لك 350 صوتا- فيمكنك التأكد من حصولك على 350 صوتًا. ولهذا السبب فإن هذه النتائج مهمة».

وترى ماريا إيلا أتينزا أستاذة العلوم السياسية في جامعة الفلبين أن «السيطرة على المجالس البلدية تجعل من الممكن توزيع مزايا التمويل وغيرها لتأمين الأصوات».

ونشر أكثر من 300 ألف شرطي وجندي لضمان أمن مراكز الاقتراع، مع اقتراب عملية التصويت الإثنين.

وأعلنت الشرطة الأحد عن وقوع 30 حادثة عنف مرتبطة بالانتخابات، مقابل 35 في العام 2018، كما قد أبلغت في وقت سابق عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة سبعة آخرين بين 28 أغسطس و25 أكتوبر.

ويفترض إجراء هذه الانتخابات المحلية كل ثلاث سنوات، إلا أنها تأجلت لعدة مرات، ويعود آخر اقتراع إلى 2018.