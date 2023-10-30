أفغانستان تدشن نسخة طبق الأصل لقبة الصخرة

القاهرة - بوابة الوسط

دشنت الجمعة قبة مذهبة فوق إحدى تلال العاصمة الأفغانية كابل، هي عبارة عن نسخة طبق الأصل لقبة الصخرة في مراسم حرص خلالها مسؤولون في حركة طالبان الحاكمة في كابل على التعبير عن تأييدهم للفلسطينيين، في خضم الحرب الدائرة في غزة.

ونقلت وكالة «فرانس برس » البيان الذى أصدره وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني عن هذا المسجد الذي يتبع تصميم قبة الصخرة الواقعة في الحرم القدسي بالقدس الشرقية المحتلة، قائلا «شيد هذا المسجد للتعبير عن حب المسلمين وخصوصا الأفغان لفلسطين والحرم القدسي.

ويحمل المسجد اسم الملا عمر مؤسس حركة طالبان الإسلامية، وجرى تمويله من طرف المنظمة الخيرية التركية «إي دي دي إي إف»، ويتسع لـ350 مصليا، وأدى فيه الأحد عدة أشخاص صلاة المغرب، بينما كانت الشمس تميل ببطء خلف الجبال المحيطة بكابل.

تكريم للفلسطينيين

وقال أحد العاملين في هذه المنظمة محمد عريف فارمولي «نحن سعداء لأنه يشبه (قبة الصخرة)، إنه مكان مقدس عند المسلمين ويجب أن يكون مثله في كل بلد مسلم».

ويقول أحد هؤلاء المصلين زهيد الله دنكشينار البالغ 30 عاما وهو يعمل سائقا «عندما أصلي هنا أشعر وكأن دعائي مستجاب».

ويعتبر ذكير خان (20 عاما) أن تشييد هذا المسجد هو تكريم للفلسطينيين، مضيفا «الحب الذي نكنه لهم يعبر عن رابطة قوية بين المسلمين ويجب علينا أن نحافظ عليها»، واصفا الوضع في غزة بأنه قاس جدا، متابعا «أدعو الله أن يلطف بهم».