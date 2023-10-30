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روسيا تعلن إسقاط 8 صواريخ أوكرانية أطلقت باتجاه القرم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 01:49 مساء
روسيا تعلن إسقاط 8 صواريخ أوكرانية أطلقت باتجاه القرم
انطلاق صواريخ روسية باتجاه منطقة خاركيف في أوكرانيا, 17 سبتمبر 2023. (أ ف ب)
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أسقطت القوات الروسية ثمانية صواريخ أوكرانية كانت تستهدف شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014 وتتعرض بانتظام لضربات من قوات كييف، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الاثنين.

وقالت الوزارة، «في 30 أكتوبر قرابة الساعة 13,00 بتوقيت موسكو، أحبطت محاولة من نظام كييف لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم بثمانية صواريخ كروز من طراز ستورم شادو»، مضيفة أن «كل الصواريخ أسقطت»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق أنها «ضربت بنجاح» منظومة دفاع جوي روسية في شبه جزيرة القرم ليل الأحد الإثنين.

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