توقيف المحامية نسرين ستوده بعد تشييع أرميتا كراوند في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن زوج المحامية الإيرانية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده توقيفها الأحد بعد حضورها جنازة الشابة أرميتا كرواند التي توفيت في ظروف غير واضحة، وقال رضا خندان «أوقفت زوجتي خلال جنازة أرميتا كراوند مع الكثير من المشاركين الآخرين» مضيفا أن ستوده «تعرضت للضرب العنيف».

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الطالبة البالغة 17 عاما، وهي من منطقة كردية، دُفنت في مقبرة في جنوب طهران غداة وفاتها في أحد المستشفيات بعدما دخلت في غيبوبة في ظروف غير واضحة مطلع أكتوبر في قطار الأنفاق في طهران.

وأوقفت ستوده وسلمت إلى الجهات القضائية بتهمة عدم وضعها الحجاب والقيام بأنشطة مخلة بالسلامة النفسية للمجتمع، وفق ما ذكرته وكالة فارس الإيرانية للأنباء مساء الأحد.

وبات وضع الحجاب إلزاميا للنساء في إيران بعد الثورة الإسلامية العام 1979.

إدانة سابقة وتوقيف أكثر من مرة

وليست هذه المرة الأولى التي يجرى فيها توقيف المحامية ستوده البالغة 60 عاما والحائزة جائزة سخاروف لحرية الفكر من البرلمان الأوروبي في العام 2012، بل سبق ذلك عدة مرات في السنوات الأخيرة، ففي العام 2018 أودعت السجن لدفاعها عن امرأة، وفي العام 2019 حكم عليها بالسجن 12 عاما بعد إدانتها بتهمة «التشجيع على الفساد والفجور»، كما أوقفت بسبب تظاهرها ضد إلزامية الحجاب في إيران.

وتضاربت الروايات بشأن الأسباب التي أدت إلى وفاة كراوند. وأكدت السلطات أن الفتاة فقدت الوعي بسبب هبوط ضغط الدم ونفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر رسميين، لكن منظمات حقوقية قالت إن الفتاة انهارت بعد تعرضها لاعتداء من قبل عناصر في شرطة الأخلاق المكلفين مراقبة احترام النساء للقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.