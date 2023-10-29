شكري يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان إنفاذ المساعدات لأهالي غزة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، ومساعي تنسيق الجهود الدولية لإنفاذ المساعدات لأهالي القطاع.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، أن شكري تلقى اتصالًا هاتفيًا من تورك ركز على «تقييم الوضع الإنساني الراهن في ظل تفاقم الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع»، حيث أكد شكري «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي والأجهزة الأممية المعنية بدورها المهم في التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون تحت ممارسات العقاب الجماعي من قصف إسرائيلي متواصل وحصار وتهجير قسري بالمخالفة لجميع أحكام القانون الدولي والإنساني».

إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة

كما تطرقت المناقشات للقرار العربي الذي جرى اعتماده في الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرًا، والداعي لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، والجهود المصرية بالتنسيق مع المنظمات ووكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات عبر معبر رفح إلى الأشقاء الفلسطينيين، حيث أكد الطرفان وجوب ضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، فضلًا عن رفض سياسات التهجير القسري لسكان القطاع.

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واتفق شكري والمسؤول الأممي على استمرار التشاور على مدار الأيام المقبلة لتنسيق الجهود من أجل العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة على أهالي قطاع غزة.