سوناك وماكرون يشددان على ضرورة إدخال «دعم إنساني عاجل» إلى غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي الأحد «على أهمية إيصال دعم إنساني عاجل إلى غزة»، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

كما أعرب الزعيمان عن قلقهما بشأن «خطر تصعيد في المنطقة»، واتفقا على ضرورة «عدم إغفال مستقبل المنطقة على الأمد الطويل، ولا سيما الحاجة إلى حل الدولتين»، بحسب الناطق باسم داونينغ ستريت، بحسب «فرانس برس».

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيًا مجددًا إلى وقف إطلاق نار لوضع حد لـ«كابوس» إراقة الدماء، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

«مستوى لا يطاق من المعاناة الإنسانية»

وقال غوتيريس، خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو «الوضع في غزة يزداد يأسًا ساعة بعد ساعة»، مبديًا أسفه لـ«تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدل إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها».

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وفي سياق متصل، ناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، العالم التحرك لوقف «المستوى الذي لا يطاق من المعاناة الإنسانية» في قطاع غزة. وقالت ميريانا سبولياريتش: «هذا إخفاق كارثي يجب على العالم ألا يتسامح معه»، في وقت كثفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها القطاع المحاصر، معلنة دخول حربها على غزة «مرحلة جديدة».

مصر تكثف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

تكثف مصر اتصالاتها الإقليمية والدولية لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا منذ السابع من أكتوبر، وتجري القاهرة أيضا اتصالاتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وأكدت مصادر حكومية مصرية لـ«بوابة الوسط»، أن القاهرة تعمل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، لإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية للقطاع الذي يعاني من قلة المواد الغذائية والإغاثية والطبية، مع استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي والقصف الوحشي للمدن والمستشفيات ومقرات الإغاثة الأممية.