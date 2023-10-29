آلاف الباكستانيين يتظاهرون أمام السفارة الأميركية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك آلاف الباكستانيين في تظاهرة دعت لها الجماعة الإسلامية، أمام السفارة الأميركية في إسلام آباد، تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وشارك قادة الجماعة الإسلامية، في التظاهرات التي نددت بالمجازر التي ينفذها الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة.

«أكبر مسيرة دعما للقضية الفلسطينية»

وردد المتظاهرون شعارات منددة بالاحتلال وداعمة للمقاومة الفلسطينية ومنها «لبيك يا أقصى لبيك».

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فيما قال حساب الجماعة على «تويتر»، إن الحشود سجلت «أكبر مسيرة دعما للقضية الفلسطينية في تاريخ إسلام أباد».

واليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 8005 «شهداء»، بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا.

آلاف الباكستانيين يتظاهرون في إسلام آباد تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة. (حساب الجماعة الإسلامية على تويتر)

آلاف الباكستانيين يتظاهرون في إسلام آباد تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة. (حساب الجماعة الإسلامية على تويتر)