الرئيس الإيراني يحذر الاحتلال الإسرائيلي من تحرك «أطراف أخرى» بعد تجاوز «الخطوط الحمراء» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي تجاوز «الخطوط الحمراء» بتكثيف هجومه على قطاع غزة، الأمر الذي «قد يدفع أطرافاً أخرى إلى التحرك».

وحذر الرئيس الإيراني في منشور على موقع «إكس»، من أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي «تجاوزت الخطوط الحمراء، الأمر الذي قد يدفع الجميع إلى التحرك»، بحسب وكالة «الشرق».

«رد عملي وعلني على الأرض»

وأضاف «واشنطن طلبت منا عدم القيام بأي شيء، لكنها تواصل تقديم دعم واسع لإسرائيل».

وتابع: «وجهت الولايات المتحدة رسائل إلى محور المقاومة، لكنها واجهت رداً عملياً وعلنياً على الأرض»، في إشارة كما يبدو إلى الهجمات على القوات الأميركية في سورية والعراق.