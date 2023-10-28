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الاحتلال الإسرائيلي يتعهد بمنع إيلون ماسك من مد خدمة «ستارلينك» في غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 10:49 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يتعهد بمنع إيلون ماسك من مد خدمة «ستارلينك» في غزة
الملياردير الأميركي إيلون ماسك. (الإنترنت)
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قال وزير الاتصالات التابع للاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن الاحتلال سيستخدم «كل الوسائل المتاحة له» للرد على تعهد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، بتقديم خدمة «ستارلينك» الفضائية لمنظمات الإغاثة في غزة.

وذكر شلومو كارعي على موقع «إكس» (تويتر) سابقًا، أن «حماس ستستخدمها (خدمة ستارلينك) في أنشطة إرهابية. لا شك في ذلك، نحن نعرفه، وماسك يعرف ذلك»، وفق «سي إن إن عربي».

الاحتلال يقطع الاتصالات في قطاع غزة 
في وقت سابق السبت، قال إيلون ماسك إن خدمته للاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة. ويأتي إعلانه في الوقت الذي تعطلت فيه الاتصالات بشدة في قطاع غزة مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي هجومه الجوي والبري على المنطقة.

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وكتب ماسك على منصة «إكس» (تويتر) سابقًا التي يملكها: «ستدعم ستارلينك الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة».

وأدلى ماسك بهذه التصريحات ردًا على عضو الكونغرس الأميركي ألكساندريا أوكازيو كورتيز، التي كتبت على موقع إكس: «قطع جميع الاتصالات عن سكان يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة أمر غير مقبول. الصحفيون والمهنيون الطبيون والجهود الإنسانية والأبرياء جميعهم معرضون للخطر».

وكان وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات الفلسطیني إسحاق سدر قد قال إنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات الدولية للحصول على خدمات «ستارلينك» في التواصل مع قطاع غزة. وأضاف الوزير في تصريح صحفي «طلبنا من مصر تقوية شبكات البث بعد قطع إسرائيل الاتصالات في غزة».

«starlink for gaza»
وكانت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية «جوال» قد أعلنت الجمعة انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت كافة بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة.

وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة «إكس» (تويتر سابقا) إيلون ماسك بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها كاملا بسبب غارات إسرائيل ودشنوا وسما «starlink for gaza».

وأدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم البعض يوم السبت، ويكاد الاتصال يكون مستحيلا بأحبائهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى مع توسيع الاحتلال هجومه الجوي والبري.

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