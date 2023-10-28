  • Alwasat News
Atwasat

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 10:03 مساء
الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»
آثار الدمار في المنازل بقطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل. (الإنترنت)
alwasat radio

دمرت الغارات الإسرائيلية العديد من المباني في غزة وأحدثت حفرا ضخمة في الشوارع المدمرة بالكامل، وفي مخيم الشاطئ للاجئين الذي يقع بجانب البحر في مدينة غزة، خلّف القصف أضرارا كبيرة تشبه ما تسببه كوارث الزلازل في المناطق التي تضربها، بحسب عدة شهود.

وسلط تقرير لـ«فرانس برس» الضوء على حجم الدمار الذي لحق بغزة، حيث وصف علاء مهدي (54 عاما) من مخيم الشاطئ في قطاع غزة، ما حصل في المخيم من دمار جراء القصف الإسرائيلي ليل الجمعة السبت بأنه «زلزال»، ويضيف «لو كان زلزالا ربانيا لكان أهون مما تسبب به القصف».

-  الدفاع المدني الفلسطيني: الضربات الإسرائيلية ليلا دمرت كليا مئات المباني في غزة
-  الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

ويقول شاهد العيان وهو من سكان وسط مخيم الشاطئ وتتحدر عائلته من المجدل «ما حصل في الشاطئ زلزال بل أعنف من زلزال، لو كان زلزالا ربانيا لكان أهون مما تسبب به قصف البحرية والمدفعية والطيران، كلهم قصفوا الناس المساكين ... هذه مجزرة، إنه إعدام بشري». ويضيف «لو كانت دول تتحارب معا لما حصل هذا الدمار».

«إعدام كامل»
ويعتبر مهدي أن «قطع الاتصالات والإنترنت قبل دخولهم كان تخطيطا لمجزرة حتى لا يسمعهم أحد، فقد أحدثوا تدميرا شاملا ولم يرحموا البشر ولا الشجر، هذا إعدام كامل».

من جهته، يؤكد مدير إعلام الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لوكالة «فرانس برس» أن «مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وتضررت آلاف الوحدات السكنية في القصف الإسرائيلي ليلا على قطاع غزة». ويضيف بصل «عمليات القصف الكثيفة أدت الى دمار هائل في البنية التحتية والطرقات، تغيرت معالم غزة ومحافظة الشمال بفعل المجازر التي لا مثيل لها».

ويوضح المسؤول «لا نستطيع الوصول لمئات المفقودين تحت الأنقاض، قطع الاتصالات أصاب عمل الدفاع المدني والإسعاف بانتكاسة».

وبحسب عدة شهادات جمعتها «فرانس برس» تركز أعنف قصف إسرائيلي ليلا على محيط مستشفى الشفاء في غزة والمستشفى «الإندونيسي» الذي أطلق عليه هذا الاسم لأنه بني في منطقة جباليا شمال قطاع غزة بفضل تبرعات من إندونيسيا.

«الوضع سيئ جدا»
حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السبت من أن قطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف قد يشكل «غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان».

من جهته، يقول جمال أبو شقفة (50 عاما) الذي يعمل سائق سيارة أجرة في مخيم الشاطئ، إنه كان ينقل عائلته إلى خان يونس و«لا نعرف أين سنذهب. غادرنا المخيم بسبب الخوف والقصف العشوائي الذي لا يميز بين طفل وامرأة ومسن... الوضع سيئ جدا».  

«هل هناك أحد تحت... نحن موجودون لإنقاذكم»
في أحد الشوارع بمحيط المخيم، يبحث العشرات من السكان عن ناجين وضحايا بين أنقاض برج الغول السكني الذي دمره القصف ودمر المنازل المحيطة به.  عبدالمجيد أبوحصيرة أحد الشباب الذين يبحثون عن ناجين محتملين، يستلقي على بطنه فوق الركام ليسمع بشكل أفضل، وينادي بصوت عال «هل هناك أحد تحت... نحن موجودون لإنقاذكم».

كمال أبوفطوم (47 عاما) يقيم في حي تل الهوى في مدينة غزة، ويوضح «نزحنا إلى رفح في الجنوب الأسبوع الماضي، وصلت صباح اليوم إلى مدينة غزة لتفقد منزلي ووجدت أنه أصيب بأضرار». ويتابع «عندما ذهبت لأطمئن إلى أختي بمخيم الشاطئ رأيت زلزالا أكبر من زلزال تركيا... دمار خراب ومجازر، الناس تحت الردم منهم أحياء ومنهم شهداء».

 مئات النازحين يقتحمون مخازن التموين
وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اقتحم مئات النازحين أحد مخازن التموين التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).  ويقول أحد النازحين «نحن لسنا لصوصا، لقد دفعنا الجوع وقلة الأكل، اضطررنا للدخول إلى المخزن لأنه لا توجد أي مساعدات». 

يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من أكتوبر أسفرت عن استشهاد أكثر من 7703 أشخاص في قطاع غزة، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3500 طفل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»
محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»

إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟

بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)

1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا ...
سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد

سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب...
محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية

محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية ...
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
بوريل يدعو إلى «هدنة في الأعمال الحربية» في قطاع غزة
بوريل يدعو إلى «هدنة في الأعمال الحربية» في قطاع غزة
قوة اليونيفيل تعلن إصابة مقرها العام في جنوب لبنان بقذيفة
قوة اليونيفيل تعلن إصابة مقرها العام في جنوب لبنان بقذيفة
الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات على الأرض في شمال غزة مساء السبت
الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات على الأرض في شمال غزة مساء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
المزيد
الاحتلال الإسرائيلي يتعهد بمنع إيلون ماسك من مد خدمة «ستارلينك» في غزة
الاحتلال الإسرائيلي يتعهد بمنع إيلون ماسك من مد خدمة ......
الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»
الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»...
إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»
إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات ......
الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات على الأرض في شمال غزة مساء السبت
الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات على الأرض في شمال غزة ......
قوة اليونيفيل تعلن إصابة مقرها العام في جنوب لبنان بقذيفة
قوة اليونيفيل تعلن إصابة مقرها العام في جنوب لبنان بقذيفة...
المزيد