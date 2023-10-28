الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»

القاهرة - بوابة الوسط

دمرت الغارات الإسرائيلية العديد من المباني في غزة وأحدثت حفرا ضخمة في الشوارع المدمرة بالكامل، وفي مخيم الشاطئ للاجئين الذي يقع بجانب البحر في مدينة غزة، خلّف القصف أضرارا كبيرة تشبه ما تسببه كوارث الزلازل في المناطق التي تضربها، بحسب عدة شهود.

وسلط تقرير لـ«فرانس برس» الضوء على حجم الدمار الذي لحق بغزة، حيث وصف علاء مهدي (54 عاما) من مخيم الشاطئ في قطاع غزة، ما حصل في المخيم من دمار جراء القصف الإسرائيلي ليل الجمعة السبت بأنه «زلزال»، ويضيف «لو كان زلزالا ربانيا لكان أهون مما تسبب به القصف».

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ويقول شاهد العيان وهو من سكان وسط مخيم الشاطئ وتتحدر عائلته من المجدل «ما حصل في الشاطئ زلزال بل أعنف من زلزال، لو كان زلزالا ربانيا لكان أهون مما تسبب به قصف البحرية والمدفعية والطيران، كلهم قصفوا الناس المساكين ... هذه مجزرة، إنه إعدام بشري». ويضيف «لو كانت دول تتحارب معا لما حصل هذا الدمار».

«إعدام كامل»

ويعتبر مهدي أن «قطع الاتصالات والإنترنت قبل دخولهم كان تخطيطا لمجزرة حتى لا يسمعهم أحد، فقد أحدثوا تدميرا شاملا ولم يرحموا البشر ولا الشجر، هذا إعدام كامل».

من جهته، يؤكد مدير إعلام الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل لوكالة «فرانس برس» أن «مئات البنايات والمنازل دمرت كليا وتضررت آلاف الوحدات السكنية في القصف الإسرائيلي ليلا على قطاع غزة». ويضيف بصل «عمليات القصف الكثيفة أدت الى دمار هائل في البنية التحتية والطرقات، تغيرت معالم غزة ومحافظة الشمال بفعل المجازر التي لا مثيل لها».

ويوضح المسؤول «لا نستطيع الوصول لمئات المفقودين تحت الأنقاض، قطع الاتصالات أصاب عمل الدفاع المدني والإسعاف بانتكاسة».

وبحسب عدة شهادات جمعتها «فرانس برس» تركز أعنف قصف إسرائيلي ليلا على محيط مستشفى الشفاء في غزة والمستشفى «الإندونيسي» الذي أطلق عليه هذا الاسم لأنه بني في منطقة جباليا شمال قطاع غزة بفضل تبرعات من إندونيسيا.

«الوضع سيئ جدا»

حذّرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السبت من أن قطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف قد يشكل «غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان».

من جهته، يقول جمال أبو شقفة (50 عاما) الذي يعمل سائق سيارة أجرة في مخيم الشاطئ، إنه كان ينقل عائلته إلى خان يونس و«لا نعرف أين سنذهب. غادرنا المخيم بسبب الخوف والقصف العشوائي الذي لا يميز بين طفل وامرأة ومسن... الوضع سيئ جدا».

«هل هناك أحد تحت... نحن موجودون لإنقاذكم»

في أحد الشوارع بمحيط المخيم، يبحث العشرات من السكان عن ناجين وضحايا بين أنقاض برج الغول السكني الذي دمره القصف ودمر المنازل المحيطة به. عبدالمجيد أبوحصيرة أحد الشباب الذين يبحثون عن ناجين محتملين، يستلقي على بطنه فوق الركام ليسمع بشكل أفضل، وينادي بصوت عال «هل هناك أحد تحت... نحن موجودون لإنقاذكم».

كمال أبوفطوم (47 عاما) يقيم في حي تل الهوى في مدينة غزة، ويوضح «نزحنا إلى رفح في الجنوب الأسبوع الماضي، وصلت صباح اليوم إلى مدينة غزة لتفقد منزلي ووجدت أنه أصيب بأضرار». ويتابع «عندما ذهبت لأطمئن إلى أختي بمخيم الشاطئ رأيت زلزالا أكبر من زلزال تركيا... دمار خراب ومجازر، الناس تحت الردم منهم أحياء ومنهم شهداء».

مئات النازحين يقتحمون مخازن التموين

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، اقتحم مئات النازحين أحد مخازن التموين التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ويقول أحد النازحين «نحن لسنا لصوصا، لقد دفعنا الجوع وقلة الأكل، اضطررنا للدخول إلى المخزن لأنه لا توجد أي مساعدات».

يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف مدمرة منذ السابع من أكتوبر أسفرت عن استشهاد أكثر من 7703 أشخاص في قطاع غزة، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من 3500 طفل، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.