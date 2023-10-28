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الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات على الأرض في شمال غزة مساء السبت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 08:39 مساء
الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات على الأرض في شمال غزة مساء السبت
قوات تابعة للاحتلال على حدود غزة. (الإنترنت)
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تواصل عملياتها البرية في غزة مساء السبت بعد قيامهم بعدة توغلات في القطاع الجمعة.

وجاء في بيان للجيش أنه «منذ ساعة مبكرة من مساء الجمعة، تعمل قوة مشتركة من الدبابات والمهندسين والمشاة على الأرض في شمال قطاع غزة». وقال قائد جيش الاحتلال الجنرال هرتسي هليفي في خطاب له «تنفذ قواتنا عمليات برية في قطاع غزة» بغطاء مدفعي «قوي ودقيق»، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم السبت إن الجيش ينتقل إلى مرحلة جديدة من حربه، في الوقت الذي واصلت فيه القوات البرية عملياتها في القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للقصف. وأضاف هاليفي في رسالة بثها التلفزيون «هذه الحرب لها مراحل واليوم ننتقل إلى المرحلة التالية. قواتنا تعمل حاليا على الأرض في قطاع غزة».

الاحتلال «يوسع» عمليّاته البرّية في قطاع غزة
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة أنه «يوسع» عمليّاته البرّية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف غير مسبوق منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر. 

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وزعم  الاحتلال الإسرائيلي السبت أنه «ضرب 150 هدفا تحت الأرض» في شمال قطاع غزة ليل الجمعة السبت. وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة «خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة من بينها أنفاق ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى».

 المقاومة الفلسطينية تحبط التوغلات
واشتبك مقاتلو حركة حماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلية بعدما كثف الاحتلال هجماته على القطاع ليلة الجمعة، وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أن معارك دارت بينهم وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون في شمال شرق غزة وفي البريج بوسط القطاع.

وبحسب بيان صادر من حركة حماس في وقت مبكر اليوم السبت، أعلنوا أن «كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات»، وأضاف البيان «لن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أي إنجاز عسكري».

الاحتلال يطالب المدنيين في غزة بالمغادرة
وحذر جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت المدنيين في مدينة غزة من أن منطقتهم أصبحت الآن «ساحة معركة»، وحثهم على المغادرة فيما كثف حملته الجوية في الأراضي الفلسطينية.

 وجاء في منشورات أسقطتها مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي «إلى سكان قطاع غزة وشمال غزة ومحافظة غزة، منطقتكم أصبحت ساحة معركة الآن، الملاجئ في شمال غزة ومحافظة غزة غير آمنة»، وقد حضّت المنشورات السكان على «الإخلاء الفوري» للمنطقة.

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