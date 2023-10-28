الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك السبت من أن عملية برية إسرائيلية واسعة النطاق في قطاع غزة قد تؤدي إلى «مقتل آلاف المدنيين الإضافيين».

وقال تورك في بيان صدر في جنيف «في ضوء الطريقة التي جرت بها العمليات العسكرية حتى الآن، وفي سياق احتلال يعود إلى 56 عاما، أطلق تحذيرا من عواقب قد تكون كارثية لعملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة واحتمال مقتل آلاف المدنيين الإضافيين»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الحالي، إلى 7703 «شهداء».

الاحتلال يرتكب 53 مجزرة في قصف عنيف

وقالت الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم إن «الاحتلال ارتكب 53 مجزرة في قصف عنيف يوم أمس (الجمعة)، وارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي إلى 7703 من بينهم أكثر من 3195 طفلا و1863 امرأة حتى الآن». وأشار إلى مصرع 110 من الطواقم الطبية وتدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 54 مؤسسة صحية، وخروج 12 مستشفى من الخدمة منذ بدء الحرب.

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وطالبت الوزارة، الجهات الدولية بالتدخل العاجل لحماية المؤسسات الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية. وأضافت: «نطالب مصر بفتح معبر رفح البري لضمان تدفق المساعدات الطبية وإدخال الوقود وإخراج الجرحى»، موضحة أن «قطاع غزة يشهد انقطاعًا تامًا للاتصالات وشبكات الإنترنت ما تسبب في إحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية».

والجمعة، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري توسيع العمليات البرية في قطاع غزة، في وقت شنت فيه آلة الاحتلال قصفا عنيفا على القطاع المحاصر. وبعدها أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة.

مصر تحذر من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية

حذرت مصر اليوم السبت من «المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة» التي ستنجم عن الهجوم الإسرائيلي البري واسع النطاق على قطاع غزة.

وحمّلت مصر، في بيان لوزارة الخارجية اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر مساء الجمعة، والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري ودون انقطاع.

وأعربت القاهرة عن قلقها البالغ من «التداعيات الخطيرة المحتملة للعملية العسكرية البرية»، وما يتوقع أن ينجم عنها من تزايد في أعداد الضحايا والمصابين من الأطفال والنساء والمدنيين العُزل، «في انتهاك صارخ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وسط حالة عجز كاملة من المجتمع الدولي عن وضع حد لتلك الانتهاكات، ووقف نزيف الدماء في القطاع».