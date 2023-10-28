وفاة الشابة الإيرانية آرميتا كراوند بعد شهر على دخولها غيبوبة

القاهرة - بوابة الوسط

توفيت، السبت، الفتاة الإيرانية آرميتا كراوند التي دخلت غيبوبة في ظروف غير واضحة، مطلع أكتوبر، في قطارات الأنفاق بطهران.

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (برنا)، المرتبطة بوزارة الشباب والرياضة الإيرانية، أن «التلميذة آرميتا كراوند، المقيمة في طهران، توفيت قبل ساعة بعد علاج طبي مكثف، وبعد 28 يوما على دخولها المستشفى في قسم العناية الخاصة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووفقا لمنظمة «هنكاو» غير الحكومية، ومقرها في النرويج، فإن البالغة 16 عاما تعرضت قبل 28 يوما، في أثناء مشاجرة اندلعت بينها وبين شرطيات في شرطة الأخلاق بمترو في العاصمة الإيرانية طهران، لفقدان الوعي خلال صعودها على متن القطار بسبب انخفاض في ضغط الدم، وأصيبت بجروح خطيرة.

ونفى حينها الرئيس التنفيذي لمترو الأنفاق في طهران، مسعود دوروستي، وقوع أي مشادة لفظية أو جسدية بين الفتاة وركاب المترو أو كوادره.

الشرطة الأخلاقية الإيرانية اعتدت على الفتاة

وأصبحت قضية آرميتا محور نقاشات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداول مقطع فيديو يظهر، بحسب البعض، الشابة التي بدا أنها غير محجبة تُدفع من قِبل شرطيات إلى داخل قطار المترو، ثم جرى نقل شخص لا يتحرك إلى خارج القطار.

من جهتها، طالبت منظمة حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة غير حكومية ومقرها النرويج، بـ«تحقيق دولي مستقل» في هذه الواقعة، متهمة طهران بأن لها تاريخا طويلا من تشويه الحقائق، وإخفاء الأدلة على جرائمها.

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدّم: «الجمهورية الإسلامية تواصل مضايقة النساء وقمعهن بحجة مكافحة انتهاكات الحجاب الإلزامي».

وبحسب «هنكاو»، تنحدر الفتاة من مدينة كرمانشاه في غرب إيران ذي الأغلبية الكردية، وتعيش في طهران. وخضعت للعلاج في مستشفى «الفجر» بالعاصمة الإيرانية في وحدة تخضع لمراقبة أمنية مشددة، وفق المنظمة.

وتذكّر هذه الواقعة بوفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، بعد أيام على توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأثارت وفاة أميني موجة احتجاجات استمرت عدة أشهر قبل أن تفقد زخمها بسبب حملة قمع واسعة تسببت في مقتل أكثر من 550 متظاهرا، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران. وتقول عائلة الشابة إنها توفيت من ضربة تلقتها على الرأس، إلا أن السلطات تنفي ذلك.