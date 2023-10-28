  • Alwasat News
Atwasat

وفاة الشابة الإيرانية آرميتا كراوند بعد شهر على دخولها غيبوبة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 10:03 صباحا
وفاة الشابة الإيرانية آرميتا كراوند بعد شهر على دخولها غيبوبة
إيران تجبر عائلة آرميتا كراوندي على الإدلاء باعترافات «قسرية» (وكالة أنباء المرأة)
alwasat radio

توفيت، السبت، الفتاة الإيرانية آرميتا كراوند التي دخلت غيبوبة في ظروف غير واضحة، مطلع أكتوبر، في قطارات الأنفاق بطهران.

وأوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (برنا)، المرتبطة بوزارة الشباب والرياضة الإيرانية، أن «التلميذة آرميتا كراوند، المقيمة في طهران، توفيت قبل ساعة بعد علاج طبي مكثف، وبعد 28 يوما على دخولها المستشفى في قسم العناية الخاصة»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووفقا لمنظمة «هنكاو» غير الحكومية، ومقرها في النرويج، فإن البالغة 16 عاما تعرضت قبل 28 يوما، في أثناء مشاجرة اندلعت بينها وبين شرطيات في شرطة الأخلاق بمترو في العاصمة الإيرانية طهران، لفقدان الوعي خلال صعودها على متن القطار بسبب انخفاض في ضغط الدم، وأصيبت بجروح خطيرة.

ونفى حينها الرئيس التنفيذي لمترو الأنفاق في طهران، مسعود دوروستي، وقوع أي مشادة لفظية أو جسدية بين الفتاة وركاب المترو أو كوادره.

الشرطة الأخلاقية الإيرانية اعتدت على الفتاة
وأصبحت قضية آرميتا محور نقاشات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تداول مقطع فيديو يظهر، بحسب البعض، الشابة التي بدا أنها غير محجبة تُدفع من قِبل شرطيات إلى داخل قطار المترو، ثم جرى نقل شخص لا يتحرك إلى خارج القطار.

من جهتها، طالبت منظمة حقوق الإنسان في إيران، وهي منظمة غير حكومية ومقرها النرويج، بـ«تحقيق دولي مستقل» في هذه الواقعة، متهمة طهران بأن لها تاريخا طويلا من تشويه الحقائق، وإخفاء الأدلة على جرائمها.

قلق أميركي وألماني على مصير إيرانية دخلت في غيبوبة بعد مشادة مع قوات الأمن
قوات الأمن الإيرانية تفرج عن والد مهسا أميني بعد احتجازه خلال ذكرى وفاتها

وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدّم: «الجمهورية الإسلامية تواصل مضايقة النساء وقمعهن بحجة مكافحة انتهاكات الحجاب الإلزامي».

وبحسب «هنكاو»، تنحدر الفتاة من مدينة كرمانشاه في غرب إيران ذي الأغلبية الكردية، وتعيش في طهران. وخضعت للعلاج في مستشفى «الفجر» بالعاصمة الإيرانية في وحدة تخضع لمراقبة أمنية مشددة، وفق المنظمة.

وتذكّر هذه الواقعة بوفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، بعد أيام على توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق على خلفية انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأثارت وفاة أميني موجة احتجاجات استمرت عدة أشهر قبل أن تفقد زخمها بسبب حملة قمع واسعة تسببت في مقتل أكثر من 550 متظاهرا، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران. وتقول عائلة الشابة إنها توفيت من ضربة تلقتها على الرأس، إلا أن السلطات تنفي ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا ...
سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد

سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب...
محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية

محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في غزة

الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في ...
اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تتهم أوكرانيا بشنّ هجوم بمسيّرات على محطة نووية
روسيا تتهم أوكرانيا بشنّ هجوم بمسيّرات على محطة نووية
تقرير: أكثر من 200 ألف قاصر في إسبانيا تعرّضوا لاعتداءات جنسية من رجال دين مسيحيين
تقرير: أكثر من 200 ألف قاصر في إسبانيا تعرّضوا لاعتداءات جنسية من...
بايدن يدعو الصين إلى مواجهة مشتركة للتحديات العالمية
بايدن يدعو الصين إلى مواجهة مشتركة للتحديات العالمية
البيت الأبيض: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية في سورية أصابت مستودعات ذخيرة
البيت الأبيض: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية في سورية أصابت ...
العثور على جثة المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار في ولاية «مين» الأميركية
العثور على جثة المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار في ولاية «مين» ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
المزيد
6 جزائريين يواجهون تهمة الاتجار بالبشر في فرنسا
6 جزائريين يواجهون تهمة الاتجار بالبشر في فرنسا...
إيران: الفصائل المسلحة في المنطقة مستعدة للهجوم إذا استمرت الحرب على غزة
إيران: الفصائل المسلحة في المنطقة مستعدة للهجوم إذا استمرت ......
وفاة الشابة الإيرانية آرميتا كراوند بعد شهر على دخولها غيبوبة
وفاة الشابة الإيرانية آرميتا كراوند بعد شهر على دخولها ......
العثور على جثة المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار في ولاية «مين» الأميركية
العثور على جثة المشتبه بتنفيذه عملية إطلاق النار في ولاية ......
البيت الأبيض: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية في سورية أصابت مستودعات ذخيرة
البيت الأبيض: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية في سورية ......
المزيد