المجر تربط بين الأعمال الإرهابية والهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الخميس، أن هناك رابطًا واضحًا بين الأعمال الإرهابية والهجرة، وذلك قبيل دخوله للمشاركة في قمة لقادة الاتحاد الأوروبي تناقش إصلاحًا لقواعد الهجرة في دول الكتلة.

وقال أوربان إن المجر تقاوم خطة للاتحاد الأوروبي تقضي بتشارك المسؤولية بين دوله في استقبال طالبي اللجوء أو الإسهام في تكاليف استقبالهم. وفق وكالة «فرانس برس».

وفي سياق أخر وقبيل دخوله القمة عبر أوربان للصحفيين عن فخره بإبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة، وذلك بعد أن أثار غضب قادة الاتحاد الأوروبي بلقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي.

كما أكد أن بلاده ستبقي كل خطوط الاتصال مفتوحة أمام الروس. وإلا لن تكون هناك فرصة للسلام.