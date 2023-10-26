النواب الروس يصوّتون لصالح زيادة الإنفاق العسكري

القاهرة - بوابة الوسط

صوت النواب الروس، الخميس، لصالح زيادة الإنفاق العسكري في ميزانية الدولة لتمويل الهجوم المستمر لموسكو على أوكرانيا، وذلك في القراءة الأولى لمشروع القانون. وفق وكالة «فرانس برس».

ووافق الأعضاء بمجلس النواب (الدوما) على خطط الإنفاق لعام 2024 - 2026، والتي تتضمن زيادة بنسبة 68% في الإنفاق العسكري.

كما وافق مجلس الاتحاد، الغرفة العليا في البرلمان الروسي، أمس الأربعاء، على إلغاء المصادقة على معاهدة حظر التجارب النووية، على خلفية الصراع في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وأقدمت روسيا فبراير العام 2022 على غزو أوكرانيا، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في أكثر من منطقة، فضلًا عن الهجوم الصاروخي والجوي والذي وصل إلى العاصمة كييف.