رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد يستهل ولايته بقرار يدعم «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي الجديد مايك جونسون، في خطاب الأربعاء، أن أولى خطواته في المنصب ستتمثل باقتراح قرار يدعم «إسرائيل في حربها ضد حماس».

قال عضو الكونغرس الجمهوري «أعظم حليف لأمتنا في الشرق الأوسط يتعرض لهجوم.. أول مشروع قانون سأطرحه على هذا المجلس يعد وقت قصير سيكون لدعم صديقتنا العزيزة جدا إسرائيل. إنه أمر تأخرنا في القيام به»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وانتخب الجمهوريون مايك جونسون رئيسا لمجلس النواب الأميركي الأربعاء، ليضعوا حدا لخلافات في صفوف الحزب استمرت أسابيع، وأحدثت شللا في الكونغرس في ظل فترة تشهد أزمات دولية وداخلية.

ونال جونسون النائب عن لويزيانا الذي يعد حليفا للرئيس السابق دونالد ترامب وقاد الجهود القانونية الرامية لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، إجماع حزبه عليه كرئيس مجلس النواب الـ56.