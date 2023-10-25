بايدن: لم أطلب من إسرائيل إرجاء العملية البرية.. ويجب توقف هجمات المستوطنين على الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إنه لم يطلب من الاحتلال الإسرائيلي إرجاء عمليته البرية المتوقعة في غزة إلى أن تفرج حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم، زاعما أنه لا يثق بحصيلة القتلى في القطاع التي يعلنها الفلسطينيون.

وقال بايدن بشأن مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن هذه العملية «هي قرارهم ولم أطلب (تأجيلها)... ما أشرت إليه معه هو أنه إذا أمكن إخراج هؤلاء (الرهائن) بسلام، فهذا ما يجب علينا فعله». وشدد بايدن على أنه «لا يثق» بحصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة في قطاع غزة»، بحسب «فرانس برس».

وأكد بايدن الأربعاء أن لدى الاحتلال الإسرائيلي ما وصفه بـ«الحق في الرد» على عملية حماس لكن يتعيّن عليها في الوقت ذاته «بذل كل ما في وسعها» لحماية المدنيين. وشدد بايدن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية يجب أن «تتوقف فورا».

بايدن يتهم المستوطنين بصب الزيت على النار

وقال بايدن «أظل قلقا من مهاجمة المستوطنين المتطرفين للفلسطينيين في الضفة الغربية». واتهم المستوطنين بصب الزيت على النار. وأضاف «إنهم يهاجمون الفلسطينيين في أماكن مخصصة لهم».

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وفي وقت سابق، نقلت جريدة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، قولهم إن الاحتلال الإسرائيلي وافق على تأجيل الهجوم البري على غزة في الوقت الحالي، حتى تتمكن الولايات المتحدة من إرسال دفاعات صاروخية إلى المنطقة. وجاء في تقرير لـ«رويترز» الإثنين أن واشنطن نصحت الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم البري.