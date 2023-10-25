ماكرون: عملية برية إسرائيلية «واسعة النطاق» في غزة «ستكون خطأ»

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء من أن عملية برية إسرائيلية «واسعة النطاق» في قطاع غزة «ستكون خطأ».

وقال في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته القاهرة إنه في حال أقدم الاحتلال الإسرائيلي على «تدخل واسع النطاق يعرض للخطر حياة السكان المدنيين، فأعتقد أن ذلك سيكون خطأ... سيكون خطأ لإسرائيل كذلك لأن ذلك ليس من شأنه حمايتها على المدى الطويل، ولأن ذلك لا يتوافق مع احترام السكان المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني وقواعد الحروب»، بحسب «فرانس برس».

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من القاهرة الأربعاء الى إحياء عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين من أجل التوصل إلى «حل الدولتين»، رافضا اتهام بلاده باعتماد سياسة «الكيل بمكيالين» حيال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

السيسي يحذر من الاجتياح البري للقطاع

وحذّر الرئيس الفرنسي من أن عملية عسكرية برية إسرائيلية «واسعة النطاق» في قطاع غزة ستكون «خطأ»، وذلك بعدما دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الى تجنب «الاجتياح البري» للقطاع لمنع سقوط مدنيين إضافيين في الحرب التي راح ضحيتها الآلاف حتى الآن من الجانبين.

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كما أعلن ماكرون الذي اختتم جولة إقليمية شملت الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية المحتلة والأردن، أن بلاده سترسل مساعدات إنسانية لدعم جهود الإغاثة.

وكان السيسي حذّر بعد لقائه ماكرون من أن الاجتياح البري للقطاع سيؤدي إلى سقوط «ضحايا مدنيين كثيرين جدًا جدًا». وقال الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إنه ناقش مع الأخير «أهمية أن نسعى لمنع الاجتياح البري للقطاع لأن ذلك سيؤدي إلى ضحايا كثيرين جدًا جدًا من المدنيين».