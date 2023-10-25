ماكرون: فكرة حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين لم يعف عليها الزمن.. وسفينة حربية «لدعم مستشفيات» غزة

القاهرة - بوابة الوسط

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة، الأربعاء، على أن فكرة حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين «لم يعف عليها الزمن».

وحضّ خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه نظيره المصري عبدالفتاح السيسي على «التوصل إلى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن»، معتبرًا أن «فكرة حل الدولتين لم يعف عليها الزمن لمجرد أنها قديمة»، وفق «فرانس برس».

«كادوك» (عفا عليه الزمن)

وكانت مفردة «كادوك» (عفا عليه الزمن) التي استخدمها ماكرون اليوم، دخلت القاموس السياسي في الشرق الأوسط في العام 1989 عندما استخدمها الزعيم الراحل ياسر عرفات أثناء زيارته فرنسا.

وأكد ماكرون أن «فرنسا لا تمارس (سياسة) الكيل بمكيالين»، مشددًا على أن «القانون الدولي ينطبق على الجميع وفرنسا تتبنى قيمًا إنسانية عالمية». وقال ماكرون إن «كل الأرواح (البشرية) متساوية وكل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا الدائم بالعمل على سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط»، وذلك بعدما اتهم العديد من القادة العرب الدول الغربية بأنها تعتبر أن «حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين» في مقاربتها للعدوان الإسرائيلي على غزة.

- السيسي يدعو إلى تجنب «الاجتياح البري» لغزة.. ويؤكد العمل على إطلاق «مزيد من الأسرى المحتجزين لدى حماس»

- السيسي: نسعى إلى احتواء التصعيد ووقف نزيف الدم في غزة

- الإليزيه: ماكرون يلتقي السيسي في القاهرة اليوم

وأعلن ماكرون في القاهرة أن 31 فرنسيًا قتلوا خلال العملية التى شنتها حماس في السابع من أكتوبر، مضيفًا أن تسعة من مواطنيه هم «رهائن» مع الحركة الفلسطينية.

فرنسا ترسل سفينة بحرية لدعم مستشفيات غزة

كما أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده سترسل إحدى سفن قواتها البحرية إلى شرق البحر المتوسط «لدعم مستشفيات» غزة، وأن طائرة تحمل مستلزمات طبية مخصصة للقطاع ستصل كذلك إلى مصر الخميس.

وأوضح، عقب مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن السفينة «ستبحر من تولون خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة»، مضيفًا أن «طائرة فرنسية ستهبط غدًا في أراضيكم (مصر) لتسليم مستلزمات طبية».

وتتراكم المساعدات الإنسانية الدولية منذ أيام على الجانب المصري من معبر رفح، إلا أن كميات ضئيلة منها دخلت قطاع غزة حيث تزداد الأزمة الإنسانية حدة جراء القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.