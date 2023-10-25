  • Alwasat News
Atwasat

ماكرون: فكرة حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين لم يعف عليها الزمن.. وسفينة حربية «لدعم مستشفيات» غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 أكتوبر 2023, 05:27 مساء
ماكرون: فكرة حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين لم يعف عليها الزمن.. وسفينة حربية «لدعم مستشفيات» غزة
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يصافح نظيره الفرنسي قبيل مؤتمر صحفي في القاهرة. (الإنترنت)
alwasat radio

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القاهرة، الأربعاء، على أن فكرة حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين «لم يعف عليها الزمن».

وحضّ خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه نظيره المصري عبدالفتاح السيسي على «التوصل إلى حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن»، معتبرًا أن «فكرة حل الدولتين لم يعف عليها الزمن لمجرد أنها قديمة»، وفق «فرانس برس».

 «كادوك» (عفا عليه الزمن)
وكانت مفردة «كادوك» (عفا عليه الزمن) التي استخدمها ماكرون اليوم، دخلت القاموس السياسي في الشرق الأوسط في العام 1989 عندما استخدمها الزعيم الراحل ياسر عرفات أثناء زيارته فرنسا.

وأكد ماكرون أن «فرنسا لا تمارس (سياسة) الكيل بمكيالين»، مشددًا على أن «القانون الدولي ينطبق على الجميع وفرنسا تتبنى قيمًا إنسانية عالمية». وقال ماكرون إن «كل الأرواح (البشرية) متساوية وكل الضحايا يستحقون تعاطفنا والتزامنا الدائم بالعمل على سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط»، وذلك بعدما اتهم العديد من القادة العرب الدول الغربية بأنها تعتبر أن «حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين» في مقاربتها للعدوان الإسرائيلي على غزة.

-  السيسي يدعو إلى تجنب «الاجتياح البري» لغزة.. ويؤكد العمل على إطلاق «مزيد من الأسرى المحتجزين لدى حماس»
-  السيسي: نسعى إلى احتواء التصعيد ووقف نزيف الدم في غزة
-  الإليزيه: ماكرون يلتقي السيسي في القاهرة اليوم

وأعلن ماكرون في القاهرة أن 31 فرنسيًا قتلوا خلال العملية التى شنتها حماس في السابع من أكتوبر، مضيفًا أن تسعة من مواطنيه هم «رهائن» مع الحركة الفلسطينية.

فرنسا ترسل سفينة بحرية لدعم مستشفيات غزة
كما أعلن الرئيس الفرنسي أن بلاده سترسل إحدى سفن قواتها البحرية إلى شرق البحر المتوسط «لدعم مستشفيات» غزة، وأن طائرة تحمل مستلزمات طبية مخصصة للقطاع ستصل كذلك إلى مصر الخميس.

وأوضح، عقب مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن السفينة «ستبحر من تولون خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة»، مضيفًا أن «طائرة فرنسية ستهبط غدًا في أراضيكم (مصر) لتسليم مستلزمات طبية».

وتتراكم المساعدات الإنسانية الدولية منذ أيام على الجانب المصري من معبر رفح، إلا أن كميات ضئيلة منها دخلت قطاع غزة حيث تزداد الأزمة الإنسانية حدة جراء القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب والمحاباة

تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب ...
حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023

حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023
شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة

شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة
إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»

إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
البيت الأبيض يتّهم موسكو بـ«إعدام جنود» روس رفضوا الانصياع للأوامر في أوكرانيا
البيت الأبيض يتّهم موسكو بـ«إعدام جنود» روس رفضوا الانصياع ...
قادة أوروبا يدعون إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزة
قادة أوروبا يدعون إلى «ممرات وهدنات» لإدخال مساعدات إلى غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
وزير خارجية الصين يدعو من واشنطن إلى علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة
وزير خارجية الصين يدعو من واشنطن إلى علاقات مستقرة مع الولايات ...
روسيا تتهم أوكرانيا بشنّ هجوم بمسيّرات على محطة نووية
روسيا تتهم أوكرانيا بشنّ هجوم بمسيّرات على محطة نووية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق النار في غزة
مقتحمو الكابيتول: لن نغادر حتى يدعو الكونغرس إلى وقف إطلاق ......
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها
حماس تطلق امرأة إسرائيلية وطفليها...
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس
متظاهرون يهود ضد الحرب على غزة يقتحمون مبني الكونغرس...
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من......
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ......
المزيد
البيت الأبيض: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية في سورية أصابت مستودعات ذخيرة
البيت الأبيض: الضربات الأميركية على أهداف إيرانية في سورية ......
بايدن يدعو الصين إلى مواجهة مشتركة للتحديات العالمية
بايدن يدعو الصين إلى مواجهة مشتركة للتحديات العالمية...
تقرير: أكثر من 200 ألف قاصر في إسبانيا تعرّضوا لاعتداءات جنسية من رجال دين مسيحيين
تقرير: أكثر من 200 ألف قاصر في إسبانيا تعرّضوا لاعتداءات ......
روسيا تتهم أوكرانيا بشنّ هجوم بمسيّرات على محطة نووية
روسيا تتهم أوكرانيا بشنّ هجوم بمسيّرات على محطة نووية...
وزير خارجية الصين يدعو من واشنطن إلى علاقات مستقرة مع الولايات المتحدة
وزير خارجية الصين يدعو من واشنطن إلى علاقات مستقرة مع ......
المزيد