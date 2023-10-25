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قطر وتركيا تدينان «ازدواجية المعايير» بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 أكتوبر 2023, 04:17 مساء
قطر وتركيا تدينان «ازدواجية المعايير» بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة
وزير الخارجية القطريّ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني (يسار) ونظيره التركي هاكان فيدان. (الإنترنت)
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اتهم وزيرا خارجية قطر وتركيا الأربعاء المجتمع الدولي بـ«ازدواجية المعايير» في ردة فعله على تصاعد العدوان الإسرائيلي في غزة.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي «نؤكد رفضنا التام للتعامل مع هذه الأزمة بازدواجية معايير في الروح الإنسانية»، وتابع آل ثاني الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الوزراء في بلاده أنه «لا يجوز إدانة قتل المدنيين هنا (إسرائيل) وتبريره هناك (غزة)»، وفق «فرانس برس».

وشن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية دموية ضد غزة بعد عملية غير مسبوقة نفذتها حماس داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في السابع من أكتوبر، واستشهد في القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة 6546 فلسطينيًا معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في في غزة.

قطر وتركيا داعمتان كبيرتان للقضية الفلسطينية
وقدمت حكومات غربية، من بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، دعمها الكامل للاحتلال الإسرائيلي، من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن «فشل بعض الدول الأميركية ودول شمال أوروبا في إدانة ومنع الدمار والكارثة في غزة يشكل ازدواجية معايير خطيرة للغاية ويلعب دورا في زعزعة الاستقرار». وأضاف «يجب أن تتوقف العملية في غزة في أسرع وقت ممكن ويجب فتح الممرات الإنسانية».

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وقطر وتركيا داعمتان كبيرتان للقضية الفلسطينية ولديهما قنوات اتصال مع حماس الحركة الإسلامية التي تحكم غزة منذ العام 2007.   ولم تجر قطر تطبيعا لعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي كما فعلت دول عربية أخرى منذ 2020.

 قنوات اتصال بين الدوحة وقادة حماس
وتستضيف الإمارة الخليجية الثرية، التي تضم أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، مكتبًا سياسيًا لحماس كما يقيم فيها رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

واستخدمت الدوحة قنوات الاتصال مع حماس، للعب دور رئيسي في الإفراج عن أربعة من أكثر من مئتي رهينة تحتفظ بهم حماس. وقال الوزير القطري إن الوسيلة الوحيدة لاستعادة السلام في محيط غزة هو الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة.

وأكد أن الدوحة وأنقرة ستواصلان التنسيق مع بعضهما البعض ومع شركاء إقليميين لخفض التصعيد في الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث السبت الماضي. وندّد بالانتقادات الموجهة لموقف قطر، معتبرًا هذه التعليقات «تقوض الجهود الراهنة وتعرض الأرواح للخطر ولا يمكن فهمها إلا في سياق الابتزاز السياسي».

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