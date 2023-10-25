آية الله خامنئي يتهم واشنطن بإدارة «الجريمة في غزة»

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم آية الله علي خامنئي، أعلى سلطة في إيران، الولايات المتحدة الأربعاء بأنها «هي التي تدير الجريمة في غزة» حيث يشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا منذ عملية «طوفان الأقصى» التى نفذتها حركة «حماس» ضد الاحتلال في السابع من أكتوبر.

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في خطاب في طهران إن «الولايات المتحدة هي الشريك الأكيد للمجرمين في قضية فلسطين». وأضاف أن «أيدي أميركا ملطخة بالكامل في هذه الجرائم بدماء المظلومين والأطفال والمرضى، والحقيقة أنها هي التي تدير الجريمة في غزة»، بحسب «فرانس برس».

متواطئة في جرائم الدولة العبرية

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتهم الولايات المتحدة في 18 أكتوبر يوم زيارة الرئيس الأميركي جون بايدن للأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنها «متواطئة في جرائم» الدولة العبرية. ونفى آية الله خامنئي في العاشر من أكتوبر تورط بلاده في العملية التى شنتها «حماس» ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر، لكنه أكد مجددا الدعم الإيراني «لفلسطين».

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وأعلنت حماس الثلاثاء إن 5791 شخصًا، معظمهم من المدنيين، بينهم 2360 طفلًا، استشهدوا في القصف الإسرائيلي الانتقامي. وقال آية الله خامنئي الأربعاء إن «فلسطين ستنتصر حتمًا»، مؤكدا أن «عالم المستقبل هو عالم فلسطين وليس عالم الکیان الصهيوني».

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طهران الثلاثاء، قائلا إن الولايات المتحدة سترد «بشكل حاسم» على أي هجوم تشنه «إيران أو وكلاؤها» في الشرق الأوسط.