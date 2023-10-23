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بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة بنحو 23 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 06:05 مساء
بريطانيا تزيد مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة بنحو 23 مليون يورو
قافلة مساعدات تدخل عبر معبر رفح إلى قطاع غزة. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين، أن المملكة المتحدة ستزيد بعشرين مليون جنيه إسترليني (نحو 23 مليون يورو) مساعدتها الإنسانية لقطاع غزة مع «إبقاء الضغط الدبلوماسي» للسماح بعبور مزيد من قوافل المساعدة.

وقال سوناك العائد من جولة في الشرق الأوسط أمام مجلس العموم «سبق أن التزمنا بدفع عشرة ملايين جنيه إضافية (11.5 مليون يورو) من الدعم الإضافي لمساعدة المدنيين في غزة (...) ويمكنني أن أعلن اليوم أننا نمضي أبعد من ذلك: سنقدم عشرين مليون جنيه إضافية من المساعدة الإنسانية لغزة»، بحسب «فرانس برس».

قافلة مساعدات جديدة من مصر
وعبرت قافلة مساعدات جديدة من مصر إلى غزة، الإثنين، وفق ما أفاد صحفيون في وكالة «فرانس برس»، هي الثالثة التي تتجه إلى القطاع المحاصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الحالي. وتضاف القافلة الجديدة إلى اثنتين دخلتا القطاع يومي السبت والأحد.

وأكد مسؤول في منظمة الهلال الأحمر المصري لـ«فرانس برس»، أنه «تم خلال اليومين الماضيين إدخال 34 شاحنة مساعدات إنسانية على دفعتين عبر المعبر».

 باريس تدعو إلى «هدنة إنسانية»
وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أمام الجمعية الوطنية، الإثنين، أن باريس تدعو إلى «هدنة إنسانية» للسماح بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي «قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار».

وقالت بورن أمام النواب إن «فتح معبر رفح لا يزال محدودًا جدًا. ندعو إلى فتح باب رفح للسماح بعبور (مساعدات) جديدة. إن توزيع المساعدة يتطلب هدنة إنسانية قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار».

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سيدعو زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري إلى «هدنة إنسانية» في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة بأمان، حسبما أظهرت مسودة نتائج قمة للاتحاد الأوروبي.

ويجتمع زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة في بروكسل يومي الخميس والجمعة، فيما يسمى بالمجلس الأوروبي، حيث سيكون الوضع في الشرق الأوسط على رأس جدول الأعمال، بحسب «رويترز».

 هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات
وأظهرت مسودة مفرزات القمة أن «المجلس الأوروبي يؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريس إلى هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ووصول المساعدات إلى المحتاجين».

وجاء أيضًا في المسودة التي اطلعت عليها رويترز «سيعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، ودعم من يحاولون الوصول لبر الأمان أو تقديم المساعدة وتسهيل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى. ويكرر الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون أي شرط مسبق».

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