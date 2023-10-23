فرنسا تدعو إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن أمام الجمعية الوطنية، الإثنين، أن باريس تدعو إلى «هدنة إنسانية» للسماح بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي «قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار».

وقالت بورن أمام النواب إن «فتح معبر رفح لا يزال محدودًا جدًا. ندعو إلى فتح باب رفح للسماح بعبور (مساعدات) جديدة. إن توزيع المساعدة يتطلب هدنة إنسانية قد تؤدي إلى وقف لإطلاق النار»، بحسب «فرانس برس».

ودعت فرنسا الاحتلال الإسرائيلي إلى ما وصفته «عدم السقوط في فخ حماس» والقيام بـ«رد ملائم»، إثر عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الحركة في السابع من أكتوبر ضد الاحتلال، وقالت بورن إن «الإقلال من حجم الإرهاب وتبريره يعنيان القبول بأن يضرب مجددًا غدًا، في فرنسا أو في أي مكان آخر. علينا ألا نظهر أي شكل من الالتباس في مواجهة جرائم مماثلة».

«هدنة إنسانية» في الحرب

سيدعو زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الجاري إلى «هدنة إنسانية» في الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة بأمان، حسبما أظهرت مسودة نتائج قمة للاتحاد الأوروبي.

ويجتمع زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة في بروكسل يومي الخميس والجمعة، فيما يسمى بالمجلس الأوروبي، حيث سيكون الوضع في الشرق الأوسط على رأس جدول الأعمال، بحسب «رويترز».

هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات

وأظهرت مسودة مفرزات القمة أن «المجلس الأوروبي يؤيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريس إلى هدنة إنسانية من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ووصول المساعدات إلى المحتاجين».

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وجاء أيضًا في المسودة التي اطلعت عليها رويترز «سيعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة لحماية المدنيين، ودعم من يحاولون الوصول لبر الأمان أو تقديم المساعدة وتسهيل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الطبية والوقود والمأوى. ويكرر الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون أي شرط مسبق».

وكثّف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة ليل الأحد الإثنين في الأسبوع الثالث من عدوانه على قطاع غزة، مع تواصل ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع المحاصر وتزايد المطالب بدخول مساعدات إضافية لتخفيف عبء الأزمة الإنسانية.

الاحتلال ينفذ مداهمات محدودة في قطاع غزة

وتجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر لليوم الـ17 على التوالي 5 آلاف «شهيد» أغلبهم من الأطفال والنساء، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم. وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة وصلت إلى 5087 «شهيدًا»، منهم 2055 طفلًا و1119 سيدة و217 مسنًا، إضافة إلى إصابة 15273 بجراح مختلفة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، أن قوات برية نفذت مداهمات محدودة في قطاع غزة بهدف «قتل مسلحين والبحث عن الرهائن». ورفع جيش الاحتلال، في بيان، عدد الأشخاص المؤكد احتجازهم لدى حركات المقاومة في غزة إلى 222 شخصًا، بزيادة 10 أشخاص عما أعلنه الناطق باسم الجيش دانيال هاجاري، الأحد.

غارات عنيفة ودامية انتقامية

وكان المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس أعلن اليوم الإثنين مقتل 70 شخصًا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية، بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرب نحو 320 هدفًا في القطاع في الساعات الـ24 الماضية.

وقال المكتب «أكثر من 60 شهيدًا الليلة حتى الآن إثر غارات عنيفة ودامية انتقامية بحق المدنيين»، بينها غارة قتلت 17 شخصًا في ضربة واحدة في جباليا شمال القطاع. وأعلن المكتب «انتشال 10 شهداء على الأقل» من استهداف منزل في دير البلح وسط القطاع صباح الإثنين، ما يرفع عدد القتلى منذ ليل الأحد إلى 70 على الأقل.